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Sanatate· 1 min citire

Ce se întâmplă când glanda tiroidă devine vizibilă la nivelul gâtului

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 07:46

O umflătură la baza gâtului, senzația de presiune sau dificultatea la înghițire pot atrage atenția asupra tiroidei. Uneori, modificarea este vizibilă, alteori este descoperită la ecografie.

Gușa tiroidiană înseamnă creșterea în volum a glandei tiroide și poate avea cauze diferite: deficitul de iod, nodulii tiroidieni, tiroiditele autoimune sau dezechilibrele hormonale. Poate fi difuză sau nodulară, iar funcția tiroidei poate fi normală, crescută sau scăzută. De aceea, dimensiunea glandei nu spune singură dacă există hipotiroidism, hipertiroidism sau o problemă structurală care necesită urmărire.

Evaluarea include, de obicei, consultul de endocrinologie, analize hormonale și ecografie tiroidiană. În funcție de aspect, pot fi necesare monitorizarea, tratamentul medicamentos, puncția cu ac fin sau intervenția chirurgicală, mai ales dacă există noduli suspecți ori simptome de compresie. Mesajul important este că o tiroidă mărită nu trebuie tratată oricum, ci explicată prin cauză și context.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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