Sanatate· 1 min citire
Ce se întâmplă când glanda tiroidă devine vizibilă la nivelul gâtului
O umflătură la baza gâtului, senzația de presiune sau dificultatea la înghițire pot atrage atenția asupra tiroidei. Uneori, modificarea este vizibilă, alteori este descoperită la ecografie.
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