Cât trebuie să plătească românii fără venituri pentru a avea asigurare de sănătate în 2026

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 17:30

Românii care nu obțin venituri și vor să fie asigurați în sistemul public de sănătate vor plăti în continuare aceeași contribuție în 2026, chiar dacă salariul minim brut a fost majorat începând cu 1 iulie.

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