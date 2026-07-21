Tehnici simple pentru gestionarea anxietății

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 15:56

Anxietatea a devenit una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate mintală ale vremurilor noastre. Fie că vorbim despre stresul cotidian, presiunea profesională sau incertitudinea generală, tot mai multe persoane caută metode eficiente și ușor de aplicat pentru a-și calma mintea și corpul. Vestea bună este că nu ai nevoie de schimbări radicale pentru a ține anxietatea sub control — de multe ori, câteva tehnici simple, aplicate constant, fac o diferență semnificativă.

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