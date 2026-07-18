Doctorul Ștefan Busnatu explică de ce ies cadrele medicale în stradă: „50 de lei pentru o gardă de noapte” „Nu mai pot de oboseală”

Cu o zi înaintea grevei anunțate în sistemul sanitar, medicul cardiolog Ștefan Busnatu a publicat un mesaj în care vorbește despre realitatea din spitalele de urgență.
Acesta a povestit o experiență trăită în timpul unei gărzi și spune că problema nu îi privește doar pe medici, ci și pe ceilalți angajați fără de care activitatea din spitale nu ar putea funcționa.
Cardiologul afirmă că o discuție purtată cu o asistentă medicală, imediat după o intervenție pentru salvarea unui pacient cu infarct miocardic acut, l-a făcut să reflecteze la dificultățile cu care se confruntă personalul medical și la motivele pentru care tot mai mulți oameni ajung la epuizare.
Dialogul din timpul unei gărzi
Ștefan Busnatu spune că momentul a avut loc în timpul gărzii de STEMI, în jurul orei 03:00, după ce echipa medicală finalizase montarea unui stent unui pacient cu infarct miocardic acut.
Potrivit medicului, asistenta din sala de angiografie, vizibil epuizată, i-a mărturisit cât de greu a devenit ritmul de lucru din ultima perioadă.
„Domnule doctor, nu mai pot de oboseală, e extenuant. În ultima vreme nopțile au devenit extrem de grele și nu mai poti fizic. Cum să mai continui când e așa de greu și mai sunt plătită și cu 50 de lei pe o tură de noapte de gardă?”
Cardiologul spune că acea discuție l-a făcut să se gândească la responsabilitatea uriașă pe care o au cei care lucrează în spitalele de urgență, în special în timpul nopții.
„50 de lei pentru o gardă de noapte”
În mesajul său, medicul subliniază că suma despre care i-a vorbit asistenta este infimă în raport cu responsabilitatea și efortul presupuse de o gardă.
„50 de lei pentru o gardă de noapte - pentru ore petrecute departe de familie, pentru responsabilitatea de a interveni atunci când fiecare minut poate face diferența dintre viață și moarte, pentru efortul fizic și emoțional al unei echipe care luptă, noapte de noapte, pentru pacienți.”
Pornind de la această experiență, Ștefan Busnatu spune că se întreabă cât timp va mai putea rezista personalul din spitalele publice și cum vor mai putea fi convinși tinerii să aleagă o carieră în unitățile de urgență.
„M-a făcut să mă întreb, oare cât vom mai rezista și oare cum îi vom convinge oare în viitor pe tineri să să rămână în spitalele de stat de urgență?”
„Un sistem medical performant nu poate exista fără echipe motivate”
Cardiologul atrage atenția că funcționarea sistemului medical depinde de întreaga echipă, nu doar de medici.
„Un sistem medical performant nu poate exista fără echipe motivate. Iar echipa nu înseamnă doar medici, înseamnă asistenți medicali, infirmieri, brancardieri și toți cei fără de care actul medical nu ar fi posibil.”
În opinia sa, investițiile în aparatură și infrastructură nu sunt suficiente dacă spitalele nu reușesc să păstreze personalul care asigură îngrijirea pacienților.
„Putem cumpăra angiografe, putem construi spitale noi și putem implementa tehnologii moderne. Dar dacă nu vom avea oameni care să fie lângă pacient la ora 3 dimineața sau când e nevoie, atunci toate aceste investiții își pierd din valoare.”
La finalul mesajului, medicul susține că discuțiile din aceste zile despre sistemul sanitar ar trebui să pornească de la găsirea unor soluții pentru păstrarea oamenilor care susțin activitatea din spitale.
„Poate că demersurile din aceste zile ar trebui să înceapă exact de aici cum păstrăm oamenii care țin sistemul de sănătate în viață, înainte ca și ei să ajungă la epuizare.”