17 membri ai clanului Pian, trimiși în judecată de DIICOT pentru proxenetism și spălarea banilor. Racolau tinere prin metoda loverboy

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 11:24

17 membri ai clanului Pian, care acționează în Capitală și în Ilfov prin două ramuri ale familiei, au fost trimiși în judecată de DIICOT pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor.

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