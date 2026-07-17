Un român care își afișa averea pe rețelele sociale a intrat în vizorul ANAF: prejudiciu de milioane de lei

Un bărbat care își etala în mediul online stilul de viață luxos, cu mașini scumpe, vacanțe exotice și teancuri de bani, a ajuns în atenția inspectorilor ANAF și ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală. În urma verificărilor, autoritățile susțin că acesta ar fi coordonat un mecanism complex de evaziune fiscală, care ar fi produs un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei.
Cazul a fost înaintat organelor de urmărire penală, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.
Cum funcționa presupusul mecanism de fraudă
Potrivit reprezentanților Direcției Generale Antifraudă Fiscală, investigațiile au scos la iveală existența unui circuit bazat pe facturi fictive, utilizat de mai multe firme care activau în domeniul construcțiilor rezidențiale și nerezidențiale.
Anchetatorii susțin că în schemă erau implicate societăți comerciale fără activitate economică reală sau care prezentau un comportament fiscal necorespunzător. Aceste firme ar fi emis documente pentru servicii care, în realitate, nu au fost niciodată prestate.
Facturile respective ar fi fost folosite ulterior pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive și pentru deducerea ilegală a TVA, reducând astfel taxele datorate bugetului de stat.
Averea afișată pe internet a atras atenția inspectorilor
Inspectorii Antifraudă afirmă că persoana considerată coordonatorul circuitului evazionist își promova constant pe platformele de socializare un stil de viață extravagant.
În fotografiile și clipurile publicate online apăreau autoturisme de lux, accesorii exclusiviste, proprietăți impresionante, vacanțe în destinații exotice și sume consistente de bani în numerar.
Autoritățile susțin că această imagine opulentă contrasta puternic cu activitatea economică declarată și cu situația fiscală identificată în urma controalelor.
Prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei
Conform datelor prezentate de ANAF, mecanismul de facturare fictivă ar fi provocat un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei.
În urma verificărilor, inspectorii au decis sesizarea organelor de urmărire penală specializate, care vor continua cercetările pentru stabilirea răspunderii tuturor persoanelor implicate.
Reprezentanții unor firme au evitat verificările
Inspectorii antifraudă au întâmpinat dificultăți și în timpul controalelor desfășurate la societățile implicate.
Potrivit ANAF, o parte dintre administratorii sau reprezentanții legali ai firmelor nu s-au prezentat la verificări și nu au pus la dispoziția inspectorilor documentele și informațiile solicitate pentru clarificarea situației fiscale.
Aceste aspecte sunt analizate în cadrul anchetei aflate în desfășurare.
Angajații ar fi fost lipsiți de drepturi sociale
Pe lângă prejudiciul adus bugetului de stat, autoritățile susțin că mecanismul fraudulos ar fi afectat și persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul legal de salariat.
Potrivit inspectorilor, acestea ar fi fost private de drepturile oferite de sistemul public de asigurări sociale, inclusiv accesul la asigurările de sănătate și contribuțiile pentru pensie.
ANAF anunță controale tot mai stricte
Reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală transmit că vor continua acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin analiza informațiilor publicate în mediul online.
Instituția precizează că monitorizarea activității de pe rețelele sociale poate reprezenta un instrument important în identificarea persoanelor care afișează averi impresionante, în timp ce folosesc societăți comerciale fără activitate reală pentru a evita plata obligațiilor fiscale.
Inspectorii anunță că astfel de verificări vor continua și în perioada următoare, în cadrul strategiei de reducere a evaziunii fiscale și de protejare a bugetului de stat.