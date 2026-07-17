DIICOT a confiscat bunuri de peste 680.000 de euro de la clanul Buricea

Publicat 17 iul. 2026, 15:22 Actualizat 17 iul. 2026, 15:25

Procurorii DIICOT au confiscat 12 autoturisme, trei ambarcațiuni, peste 80.000 de euro ascunși în pereții locuințelor, bijuterii și peste 30 de săbii în urma perchezițiilor efectuate în dosarul care vizează clanul Buricea din Brăila. Totodată, anchetatorii au cerut arestarea preventivă a 22 de persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și mai multe infracțiuni grave, printre care tentativă la omor calificat, trafic de persoane, șantaj, cămătărie și spălare de bani.

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