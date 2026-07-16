Scandalul gunoaielor de la Târgu Mureș. Teodor Florescu, afaceristul controversat care controlează mafia gunoaielor

Publicat 16 iul. 2026, 23:30 Sursă Realitatea PLUS

Localitatea Valea Rece din județul Mureș s-a transformat într-un adevărat focar de infecție. Mii de locuitori trăiesc printre gunoaie, șobolani și gândaci și acuză că firma afaceristului abonat la bani publici, Teodor Florescu, nu ridică deșeurile din zonă. De altfel, Florescu a construit un imperiu în afaceri bazat în mare parte pe contracte cu bani publici. Urban SA s-a confruntat de-a lungul timpului cu datorii, litigii și numeroase controverse privind activitatea sa.

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