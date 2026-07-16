Scandalul gunoaielor de la Târgu Mureș. Teodor Florescu, afaceristul controversat care controlează mafia gunoaielor

Localitatea Valea Rece din județul Mureș s-a transformat într-un adevărat focar de infecție. Mii de locuitori trăiesc printre gunoaie, șobolani și gândaci și acuză că firma afaceristului abonat la bani publici, Teodor Florescu, nu ridică deșeurile din zonă. De altfel, Florescu a construit un imperiu în afaceri bazat în mare parte pe contracte cu bani publici. Urban SA s-a confruntat de-a lungul timpului cu datorii, litigii și numeroase controverse privind activitatea sa.
Contractul de colectare a deșeurilor și neregulile din documente
Conform documentelor și a unei investigații făcute de Flux 24 și Realitatea Plus, firma lui Teodor Florescu a primit de la municipalitate peste un milion de lei pentru a ridica mai mult de 9.000 de tone de deșeuri. Doar că realitatea contrazice înțelegerea dintre primar și Urban Group Environment SRL, deoarece nu este posibil ca această cantitate de gunoi menajer să fie colectată în doar trei luni și jumătate, așa cum apare în acte. În trecut, cantitățile facturate de firma lui Florescu erau colectate în aproximativ cinci ani.
Angajații de la salubritate ar fi început să ridice deșeurile abia în perioada noiembrie 2025 – februarie 2026, iar în Valea Rece nu ar fi ajuns deloc din cauza ninsorilor abundente.
Licitația din 2026 și legăturile dintre firme
La licitația organizată în 2026 de Primăria Târgu Mureș pentru delegarea serviciului public de salubrizare, invitațiile au fost transmise către trei operatori economici afiliați între ei, în cadrul companiei URBAN SA. Procedura prevedea invitarea a minimum trei operatori economici licențiați, însă alți operatori de profil din zonă nu au fost invitați să participe.
După URBAN SA, a doua firmă implicată în procedură a fost Brai Cata, societate aflată în insolvență, care a încheiat contractul pe 5 iunie 2026. Într-un răspuns transmis către Realitatea Plus, Primăria Târgu Mureș a negat acuzațiile și a susținut că licitația din 2026, prin care URBAN SA și celelalte două firme asociate au primit contractul de salubrizare, a fost organizată conform legii.
Potrivit informațiilor publice, Constantin Petrescu figurează ca asociat unic la Brai Cata, însă documentele arată că URBAN SA ar fi fost asociat unic al firmei între 2008 și 2017. Petrescu, actualul asociat unic, a fost administrator la URBAN în 2007.
Totodată, Teodor Florescu, actualul acționar majoritar al URBAN SA, a fost director al unor sucursale Brai Cata. A treia companie implicată în procedură, Eurosal Trade, a participat împreună cu URBAN în alte proiecte. Încheierea contractului a avut numeroase vicii, printre care și o confuzie gravă: 720.000 de tone au fost trecute în documente ca 720 de tone.
Istoricul Urban SA și dosarele penale ale conducerii
URBAN SA este abonată la bani publici de peste 20 de ani. În 1995, fostul serviciu de salubritate al Regiei de Gospodărire Comunală s-a transformat în Urban SA. În acel an, Doru Florescu, tatăl lui Teodor Florescu, era inginer la Cozia Forest. În 1997, Florescu senior a preluat controlul asupra URBAN SA, în urma unei privatizări prin care salariații au devenit acționari.
În 1999, URBAN SA a început să primească contracte importante de la mai multe primării din țară. În ciuda sumelor uriașe încasate, firma lui Florescu a acumulat datorii mari către stat, iar suspiciunile de evaziune fiscală au început să apară. Între 2008 și 2012, conform procurorilor, compania ar fi rulat peste 90 de milioane de euro în tranzacții fictive.
În 2015, Teodor Florescu a fost arestat preventiv în urma unor descinderi de amploare, fiind acuzat de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat era de aproximativ 23 de milioane de euro. Deși dosarul a fost deschis în 2015 și trimis în instanță în 2016, procesul nu a depășit nici astăzi faza camerei preliminare. Florescu este judecat în libertate, iar Urban SA continuă să funcționeze, să câștige contracte și să depoziteze deșeuri ilegal.
În 2024, primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a fost reținut și anchetat de DNA pentru luare de mită, după ce ar fi primit opere de artă în valoare de 200.000 de euro de la administratorul unei firme implicate în contracte de investiții și lucrări publice. Totodată, primarul ar fi primit foloase necuvenite de 30.000 de lei pentru atribuirea și derularea a nouă achiziții directe.