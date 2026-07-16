Curier acuzat că a furat zeci de colete, plasat sub control judiciar. Complicele său, arestat: tânărul e cercetat și pentru proxenetism

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 13:21

Un curier în vârstă de 20 de ani, acuzat că a furat zeci de colete pe care trebuia să le livreze, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Complicele său a fost arestat preventiv, fiind cercetat atât pentru complicitate la delapidare, cât și pentru proxenetism, după ce ar fi exploatat sexual o tânără de 18 ani cu ajutorul altor trei femei.

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