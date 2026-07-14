CCR dezbate joi conflictul dintre Guvern și ÎCCJ pe plata restanțelor salariale ale magistraților

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 18:41

Curtea Constituțională a României (CCR) are pe agenda ședinței de joi sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între Guvernul României și Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), pe fondul disputei privind plata restanțelor salariale ale magistraților.

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