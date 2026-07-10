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Justitie· 1 min citire

Dan Barna, audiat la DNA în scandalul vaccinurilor

Dan Barna (foto: profimedia)

Dan Barna (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 iul. 2026, 13:36
SursăRealitatea PLUS

Dan Barna, fost vicepremier în primul an de pandemie, este audiat la DNA în scandalul vaccinurilor.

Dan Barna a fost vicepremier în primul an de pandemie, în această ipostază a fost citat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, astăzi la sediul Parchetului. Acesta a fost audiat în calitate de martor, conform surselor Realtatea PLUS, în dosarul deschis în legătură cu achizițiile de vaccinuri anti-COVID.

Dan Barna a fost audiat la DNA în dosarul vaccinurilor

În momentul în care a terminat această audiere, Dan Barna a fost întrebat legat de achiziția atâtor vaccinuri și cât de oportună era achiziția respectivă, iar acesta a oferit ca exemplu un război cu o situație de necesitate care apare și „cumperi prea multe tancuri, apoi vine pacea. Ce faci? Întrebi de ce s-au cumpărat atâtea tancuri?”, a spus Dan Barna, la plecarea de la sediul DNA.

Aceasta este o poziționare în apărarea colegului său, Vlad Voiculescu, principalul învinuit în acest dosar al achiziției de vaccinuri anti-COVID.

Pe lângă Vlad Voiculescu, sunt puși sub acuzare și Florin Cîțu, dar și Ioana Mihăilă, iar audierea lui Dan Barna e încă un semn pentru faptul că procurorii s-au hotărât să accelereze cercetările în acest dosar și ne așteptăm și la o trimitere în judecată.

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