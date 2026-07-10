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Justitie· 1 min citire
Dan Barna, audiat la DNA în scandalul vaccinurilor
Dan Barna (foto: profimedia)
Publicat10 iul. 2026, 13:36
SursăRealitatea PLUS
Dan Barna, fost vicepremier în primul an de pandemie, este audiat la DNA în scandalul vaccinurilor.
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