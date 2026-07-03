Italia s-a alăturat Bulgariei în privința planurilor UE de a-l sancționa pe patriarhul rus Kirill

Italia s-a alăturat Bulgariei în exprimarea îngrijorărilor privind planurile Uniunii Europene de a-l sancționa pe patriarhul ortodox rus Kirill, un susținător declarat al războiului lui Vladimir Putin în Ucraina, potrivit a trei diplomați UE.
Ca parte a celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a propus o interdicție de viză pentru Kirill, aliat apropiat al lui Putin, care a lăudat și justificat în repetate rânduri invazia rusă pe scară largă din Ucraina.
Măsura s-a lovit însă de obiecțiile Bulgariei, țară cu o populație ortodoxă numeroasă, dar și de o „rezervă” din partea Romei, termen diplomatic pentru preocupări ce trebuie rezolvate, fără a ajunge la un veto formal.
Potrivit unuia dintre diplomați, îngrijorarea Italiei ține de Vatican și de temerea legată de sancționarea liderului unei confesiuni creștine. Un purtător de cuvânt al reprezentanței permanente a Italiei pe lângă UE a refuzat să comenteze subiectul, conform Politico.
Dispute și pe plafonul de preț al petrolului
Diplomații europeni au discutat și o propunere de a îngheța plafonul de preț pentru vânzările de petrol rusesc, stabilit în prezent la 44 de dolari pe baril. Biroul Kajei Kallas propune amânarea revizuirii plafonului, programată pentru mijlocul lunii iulie, revizuire care ar duce automat la o creștere a acestuia dacă nu se intervine.
Grecia, Malta și Cipru, state cu sectoare maritime importante implicate în deservirea navelor rusești, s-au opus acestei amânări. Aceleași două țări, Grecia și Malta, s-au opus anterior și unei propuneri de interzicere a serviciilor maritime pentru navele rusești, propunere care a fost în cele din urmă suspendată.
Un alt subiect este propunerea de a interzice intrarea în UE a foștilor combatanți ruși. Franța și Italia și-au exprimat rezerve față de această măsură, potrivit acelorași surse diplomatice.
Contextul pachetului de sancțiuni
Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, prezentat de Kallas pe 9 iunie, vizează sectoarele militar-industrial și financiar ale Rusiei, esențiale pentru susținerea efortului de război împotriva Ucrainei. Combinația dintre aceste sancțiuni și atacurile ucrainene de lungă distanță asupra sectorului rusesc de rafinare a petrolului afectează tot mai mult economia Rusiei, două treimi din cele 83 de regiuni ale țării raportează deja probleme cu aprovizionarea cu combustibil.