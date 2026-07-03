Italia s-a alăturat Bulgariei în privința planurilor UE de a-l sancționa pe patriarhul rus Kirill

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 17:19

Italia s-a alăturat Bulgariei în exprimarea îngrijorărilor privind planurile Uniunii Europene de a-l sancționa pe patriarhul ortodox rus Kirill, un susținător declarat al războiului lui Vladimir Putin în Ucraina, potrivit a trei diplomați UE.

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