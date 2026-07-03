Procurorul General acuză presiuni în dosarul azilelor: "Nu vom accepta intimidarea procurorilor"

Publicat 3 iul. 2026, 12:02 Actualizat 3 iul. 2026, 12:03 Sursă Realitatea PLUS

Procurorul General al României afirmă, într-un comunicat transmis vineri, că dosarul instrumentat de DIICOT a fost supus unor critici și presiuni publice generate de desfășurarea anchetei. Acesta subliniază că Ministerul Public nu va accepta influențarea sau intimidarea procurorilor prin presiuni exercitate în spațiul public.

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