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Sanatate· 2 min citire
România reia negocierile cu Pfizer după blocarea conturilor. ROMATSA contestă decizia
Pfizer
Publicat3 iul. 2026, 09:30
SursăRealitatea PLUS
Întâlnire de urgență azi între compania Romatsa, Ministerul de Finanțe și echipa de avocați după ce Pfizer a blocat conturile. Decizia va fi contestată, iar de săptămâna viitoare Ministerul Sănătății și Ministerul de Finanțe reiau negocierile cu Pfizer.
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