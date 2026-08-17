Motivul pentru care trezitul de dimineață devine mai dificil atunci când zilele se scurtează. Cum influențează lumina naturală ceasul biologic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 16:55

Odată cu apropierea toamnei, schimbările de lumină nu modifică doar peisajul, ci și felul în care organismul nostru se adaptează la trecerea de la zilele lungi de vară la cele mai scurte. Pentru multe persoane, această tranziție se resimte încă de dimineață, când trezirea poate deveni mai dificilă, iar senzația de somnolență poate persista mai mult.

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