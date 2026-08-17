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Justitie· 2 min citire

CCR se pronunță asupra Legii Integrității. În joc, mandatul lui Dominic Fritz: ședință decisivă de la ora 11:00

Ședință CCR/ Colaj foto

Ședință CCR/ Colaj foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 10:05
SursăRealitatea PLUS

Ședință decisivă, astăzi, la Curtea Constituțională. Judecătorii constituționali vor decide dacă Dominic Fritz rămâne fără funcția de primar al Timișoarei. Magistrații se reunesc pentru a analiza cele două sesizări care vizează legea ANI, din partea USR și din partea președintelui României. Reuniunea are loc pe fondul scandalului uriaș apărut ca urmare a întâlnirii dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR. Simina Tănăsescu. Cea din urmă nu neagă faptul că s-a întâlnit cu premierul demis, dar nu a dat detalii despre discuțiile avute cu acesta.

Curtea Constituțională a României se reunește astăzi, de la ora 11:00, pentru a analiza contestațiile formulate împotriva Legii Integrității, cunoscută și drept legea ANI, adoptată recent de Parlament. Cei nouă judecători constituționali revin astfel din vacanță pentru a dezbate sesizările depuse pe această lege, considerată un jalon important în cadrul PNRR.

Printre cei care au contestat actul normativ se numără PNL și USR, partide care au votat legea în Parlament. Potrivit informațiilor prezentate, contestațiile ar urmări inclusiv situația lui Dominic Fritz, declarat incompatibil de ANI, în cazul căruia există deja o hotărâre definitivă și irevocabilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Legea a fost contestată și de președintele României, Nicușor Dan. În sesizarea transmisă CCR, care are 60 de pagini, șeful statului critică mai multe prevederi ale Legii Integrității, inclusiv cele referitoare la declarațiile de avere ale partenerilor persoanelor care ocupă funcții publice. În argumentația sa, Nicușor Dan invocă inclusiv jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Decizia CCR este importantă și din perspectiva fondurilor europene. De adoptarea și aplicarea reformei depinde o sumă de 770 de milioane de euro din PNRR, iar termenul-limită pentru îndeplinirea jalonului este 31 august.

Judecătorii constituționali urmează să stabilească dacă prevederile contestate respectă Constituția, într-un dosar cu implicații atât politice, cât și financiare pentru România.

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