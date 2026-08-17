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Justitie· 2 min citire
CCR se pronunță asupra Legii Integrității. În joc, mandatul lui Dominic Fritz: ședință decisivă de la ora 11:00
Ședință CCR/ Colaj foto
Publicat17 aug. 2026, 10:05
SursăRealitatea PLUS
Ședință decisivă, astăzi, la Curtea Constituțională. Judecătorii constituționali vor decide dacă Dominic Fritz rămâne fără funcția de primar al Timișoarei. Magistrații se reunesc pentru a analiza cele două sesizări care vizează legea ANI, din partea USR și din partea președintelui României. Reuniunea are loc pe fondul scandalului uriaș apărut ca urmare a întâlnirii dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR. Simina Tănăsescu. Cea din urmă nu neagă faptul că s-a întâlnit cu premierul demis, dar nu a dat detalii despre discuțiile avute cu acesta.
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