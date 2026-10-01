Ilie Bolojan ar putea fi audiat vineri la DNA, în dosarul afaceristului Fanel Bogos - surse. Ce calitate ar urma să aibă premierul interimar?

Publicat 1 oct. 2026, 14:22 Actualizat 1 oct. 2026, 15:03

Premierul interimar Ilie Bolojan ar putea ajunge chiar vineri, 2 octombrie, în fața procurorilor DNA Iași, în dosarul care îl vizează pe controversatul om de afaceri vasluian Fanel Bogos, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus. Conform informațiilor obținute pe surse, șeful Executivului ar urma să fie audiat, cel mai probabil, în calitate de martor.

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