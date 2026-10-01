Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Ilie Bolojan ar putea fi audiat vineri la DNA, în dosarul afaceristului Fanel Bogos - surse. Ce calitate ar urma să aibă premierul interimar?
Ilie Bolojan și Fănel Bogos
Publicat1 oct. 2026, 14:22
Actualizat1 oct. 2026, 15:03
Premierul interimar Ilie Bolojan ar putea ajunge chiar vineri, 2 octombrie, în fața procurorilor DNA Iași, în dosarul care îl vizează pe controversatul om de afaceri vasluian Fanel Bogos, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus. Conform informațiilor obținute pe surse, șeful Executivului ar urma să fie audiat, cel mai probabil, în calitate de martor.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News