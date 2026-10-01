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Justitie· 1 min citire

Ilie Bolojan ar putea fi audiat vineri la DNA, în dosarul afaceristului Fanel Bogos - surse. Ce calitate ar urma să aibă premierul interimar?

Ilie Bolojan și Fănel Bogos

Ilie Bolojan și Fănel Bogos

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 oct. 2026, 14:22
Actualizat1 oct. 2026, 15:03

Premierul interimar Ilie Bolojan ar putea ajunge chiar vineri, 2 octombrie, în fața procurorilor DNA Iași, în dosarul care îl vizează pe controversatul om de afaceri vasluian Fanel Bogos, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus. Conform informațiilor obținute pe surse, șeful Executivului ar urma să fie audiat, cel mai probabil, în calitate de martor.

Dosarul în care apare numele afaceristului vasluian Fanel Bogos intră într-o etapă decisivă, iar procurorii DNA pregătesc, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, audierea premierului interimar Ilie Bolojan.

Demersul ar putea avea loc chiar vineri și vizează clarificarea circumstanțelor în care omul de afaceri ar fi avut acces în biroul premierului de la Palatul Victoria, în perioada în care Ilie Bolojan se afla în funcție.

Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, Bolojan ar urma să fie audiat în calitate de martor. Surse politice precizează că, având în vedere statutul său parlamentar și funcția deținută la momentul întâlnirii investigate, orice eventuală modificare a calității procesuale ar necesita procedurile prevăzute de lege.

Realitatea Plus a solicitat un punct de vedere Guvernului cu privire la existența unei eventuale citații. Reprezentanții Executivului au transmis că nu dețin informații în acest sens.

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