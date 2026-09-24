Melania Trump a dezvăluit detaliile dineului de stat în onoarea lui Xi Jinping: meniu american cu accente chinezești și decor în roșu

Scris de Catalina Anghel Publicat: 24 sept. 2026, 15:29

Melania Trump a dezvăluit detaliile dineului de stat organizat la Casa Albă în onoarea lui Xi Jinping și a soției sale, Peng Liyuan, unde meniul american cu accente chinezești, un toast inspirat de momentul istoric din 1972 și un decor dominat de culoarea roșie au fost gândite pentru a îmbina tradițiile celor două țări.

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