Melania Trump a dezvăluit detaliile dineului de stat în onoarea lui Xi Jinping: meniu american cu accente chinezești și decor în roșu

Melania Trump a dezvăluit detaliile dineului de stat organizat la Casa Albă în onoarea lui Xi Jinping și a soției sale, Peng Liyuan, unde meniul american cu accente chinezești, un toast inspirat de momentul istoric din 1972 și un decor dominat de culoarea roșie au fost gândite pentru a îmbina tradițiile celor două țări.
Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump îi primesc în această seară la Casa Albă pe președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, și pe soția acestuia, Peng Liyuan, la un dineu de stat organizat în East Room. Melania Trump a coordonat personal pregătirile. La dineu participă delegațiile oficiale, dar și oameni de afaceri și oficiali guvernamentali.
Un toast cu trimitere la 1972
Meniul pune în valoare ingrediente americane cu influențe chinezești discrete, într-o îmbinare a tradițiilor culinare ale celor două națiuni. Seara se deschide cu un toast cu vin spumant Schramsberg „Blanc de Noirs”, un omagiu adus istoricului „Toast pentru pace” dintre președintele Richard Nixon și premierul Zhou Enlai, la Beijing, în 1972. Același vin spumant american servit atunci este folosit și astăzi la evenimentele oficiale ale Casei Albe.
Meniul
Primul fel este o velouté fină de dovlecel galben, însoțită de un fricassée de ciuperci de pădure sotate cu ierburi proaspete, pancetta crocantă pentru un contrast sărat și afumat și un strop de ulei de ceapă verde, care aduce prospețime.
Felul principal este biban de mare în crustă de susan prăjit, care îi dă o aromă de nucă păstrând peștele fraged. Este servit cu baby bok choy înăbușit, vinete coapte și un sos verde din ierburi proaspete, care adaugă aciditate și un caracter de grădină.
Desertul este un crémeux de vanilie cu un miez de confit de vișine, așezat pe o bază bogată de frangipane cu nucă. Desertul, modelat în formă de fruct, este acompaniat de o înghețată delicată făcută cu miere recoltată din stupii Casei Albe.
Program artistic
Vedeta serii este tenorul Christopher Macchio, cântăreț cu pregătire clasică, care a cântat la ceremonia de învestire prezidențială din 2025. Vor evolua și muzicieni militari din Corpul Pușcașilor Marini și din Armata SUA: „The President’s Own” United States Marine Band, „The Commandant’s Own” United States Marine Drum and Bugle Corps, Corul Armatei SUA și ansamblul de coarde al Armatei SUA.
Decorul: roșu, culoarea norocului
Decorul mizează pe căldură și sărbătoare și valorifică semnificația culturală îndelungată a culorii roșii în istoria Chinei. Vazele sunt pline de flori roșii, iar mesele sunt îmbrăcate în fețe de masă roșii și decorate cu dalii și ranunculi. Printre florile de sezon se află piese din argint aurit din colecția Casei Albe, iar vesela este serviciul de stat Reagan.
Potrivit Casei Albe, aceste detalii îmbină arta chineză cu tradiția americană, în cadrul elegant al reședinței prezidențiale.