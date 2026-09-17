Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan sau premier tehnocrat? Cum arată matematica din Parlament

Publicat 17 sept. 2026, 16:30 Sursă Realitatea PLUS

Negocierile pentru formarea noului Guvern intră într-o etapă decisivă, iar numărul de voturi pe care l-ar putea strânge fiecare dintre variantele de premier devine esențial. Potrivit calculelor prezentate de Realitatea PLUS, scenariile analizate îi au în prim-plan pe Sorin Grindeanu (PSD), Siegfried Mureșan (PNL) și o posibilă variantă de premier tehnocrat.

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