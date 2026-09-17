Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan sau premier tehnocrat? Cum arată matematica din Parlament

Negocierile pentru formarea noului Guvern intră într-o etapă decisivă, iar numărul de voturi pe care l-ar putea strânge fiecare dintre variantele de premier devine esențial. Potrivit calculelor prezentate de Realitatea PLUS, scenariile analizate îi au în prim-plan pe Sorin Grindeanu (PSD), Siegfried Mureșan (PNL) și o posibilă variantă de premier tehnocrat.
Pentru ca un nou Guvern să fie învestit, sunt necesare 233 de voturi în Parlament.
Sorin Grindeanu, varianta PSD: 280 de voturi în scenariul cu AUR
Prima variantă analizată este cea a lui Sorin Grindeanu, propus de PSD pentru funcția de prim-ministru. Social-democrații au confirmat public că merg cu această propunere în negocierile pentru formarea noului Guvern.
Potrivit calculelor prezentate de Realitatea PLUS, configurația ar putea arăta astfel:
Total estimat: 280 de voturi.
Fără susținerea AUR, totalul estimat ar fi de 188 de voturi, cu 45 de voturi sub pragul de 233 necesar pentru învestirea Guvernului.
Așadar, în acest scenariu, diferența dintre un Guvern care ar ajunge la 280 de voturi și unul care ar rămâne la 188 de voturi este reprezentată în principal de susținerea AUR.
Siegfried Mureșan: 298 de voturi în scenariul cu PSD
A doua variantă analizată este Siegfried Mureșan, propunere asociată PNL și USR în scenariile de formare a unui nou Executiv. Realitatea PLUS a relatat anterior că PNL, USR și UDMR au susținut varianta Siegfried Mureșan în negocierile politice.
Calculul prezentat indică următoarea distribuție:
Fără PSD, această formulă ar aduna 172 de voturi, cu 61 de voturi mai puțin decât pragul necesar.
În cazul în care PSD ar susține însă această variantă, totalul ar ajunge la 298 de voturi.
Premier tehnocrat: 312 voturi în scenariul PSD-PNL-USR-UDMR
O a treia variantă luată în calcul este cea a unui premier tehnocrat, fiind vehiculate numele lui Luca Niculescu și Leonard Badea.
În scenariul prezentat, susținerea parlamentară ar fi formată din:
Total estimat: 312 voturi.
Calculul ar depăși cu 79 de voturi pragul de 233 necesar pentru învestirea Guvernului.
Realitatea PLUS a prezentat și anterior scenarii în care un Guvern format în jurul PSD, PNL, USR și UDMR ar depăși pragul parlamentar necesar.
Tabelul voturilor estimate pentru cele trei scenarii
Important: acestea sunt calcule de scenariu privind posibila susținere parlamentară, nu rezultatele unui vot efectiv în Parlament. Pozițiile partidelor și ale parlamentarilor se pot modifica în cadrul negocierilor politice.
Cine are nevoie de ce majoritate?
Calculele arată că fiecare dintre cele trei variante presupune o formulă politică diferită pentru atingerea pragului de 233 de voturi.
În cazul lui Sorin Grindeanu, scenariul fără AUR ar rămâne sub majoritatea necesară, la 188 de voturi, în timp ce includerea celor 92 de voturi atribuite AUR ar duce totalul la 280.
Pentru Siegfried Mureșan, gruparea PNL-USR-UDMR și Minoritățile ar ajunge la 172 de voturi, iar susținerea PSD ar ridica totalul la 298.
În cazul unui premier tehnocrat, formula PSD-PNL-USR-UDMR și Minoritățile ar ajunge, potrivit calculelor prezentate, la 312 voturi.
Negocierile pentru noul Guvern continuă
Discuțiile privind desemnarea premierului au loc într-un context politic în care PSD își menține public propunerea pentru Sorin Grindeanu, în timp ce varianta Siegfried Mureșan și scenariul unui premier tehnocrat rămân parte din calculele privind formarea unei majorități.
În acest moment, cheia negocierilor este reprezentată de parlamentarii și formațiunile care pot asigura atingerea pragului de 233 de voturi pentru învestirea Guvernului.
Sursa calculelor: Realitatea PLUS / Realitatea.net.