Mircea Abrudean dezvăluie ce a negociat PNL cu Nicușor Dan: „Două soluții pentru deblocarea crizei”

Mircea Abrudean anunță că PNL a prezentat la Cotroceni două soluții pentru ieșirea din criză: numirea lui Siegfried Mureșan ca premier sau instalarea unui Guvern tehnocrat cu mandat limitat.
Mesajul a fost transmis de Mircea Abrudean, care a susținut că România nu își mai permite prelungirea perioadei de interimat la nivelul Executivului.
„Partidul Naţional Liberal a mers astăzi la Cotroceni pentru deblocarea crizei, cu două soluții”, a transmis Mircea Abrudean.
PNL propune un guvern reformist condus de Siegfried Mureșan
Potrivit liderului liberal, prima opțiune este desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru postul de premier și formarea unui guvern reformist, susținut de PNL, USR și UDMR.
„Soluția numărul 1 este desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru postul de premier și realizarea unui guvern reformist împreună cu PNL, USR şi UDMR”, a declarat Mircea Abrudean.
A doua propunere a PNL este formarea unui Executiv tehnocrat, care să aibă un mandat clar și limitat în timp, dar care să continue reformele necesare în administrație și economie.
„Soluția numărul 2 este un Guvern tehnocrat autentic, cu mandat limitat și continuarea reformelor”, a adăugat Abrudean.
PNL cere un buget realist și continuarea luptei cu deficitul
Mircea Abrudean a arătat că viitorul guvern trebuie să elaboreze un buget realist și să păstreze rezultatele obținute în reducerea deficitului bugetar. În același timp, PNL vrea continuarea procesului de modernizare a statului și măsuri împotriva privilegiilor și inechităților.
„Avem nevoie de un guvern care să facă un buget realist și să păstreze câștigurile obținute în această perioadă în lupta cu deficitul”, a afirmat reprezentantul PNL.
El a precizat că obiectivele partidului includ consolidarea încrederii investitorilor și a instituțiilor europene în România.
„Scopul PNL este continuarea modernizării statului, eliminarea privilegiilor și a nedreptăților, restabilirea încrederii piețelor financiare și instituțiilor europene în România”, a mai transmis Mircea Abrudean.
„România nu mai poate prelungi interimatul”
Liberalul a cerut ca președintele să desemneze un candidat pentru funcția de premier chiar în cursul zilei de joi, argumentând că perioada de interimat trebuie încheiată cât mai repede.
„Desemnarea unui premier ar trebui să aibă loc chiar astăzi. România nu mai poate prelungi interimatul”, a conchis Mircea Abrudean.