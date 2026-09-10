Mașină furată și condusă fără permis, la Craiova. Șoferul e cercetat penal: are doar 16 ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 12:44

Un adolescent de 16 ani, din Craiova, este cercetat penal după ce a furat un autoturism și l-a condus fără permis. Mașina a luat foc în mers, pe o stradă din oraș, iar tânărul a abandonat-o și a fugit. Polițiștii l-au identificat la scurt timp și l-au dus la audieri.

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