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Social· 1 min citire
Mașină furată și condusă fără permis, la Craiova. Șoferul e cercetat penal: are doar 16 ani
Poliție / Profimedia
Un adolescent de 16 ani, din Craiova, este cercetat penal după ce a furat un autoturism și l-a condus fără permis. Mașina a luat foc în mers, pe o stradă din oraș, iar tânărul a abandonat-o și a fugit. Polițiștii l-au identificat la scurt timp și l-au dus la audieri.
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