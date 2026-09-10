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Mașină furată și condusă fără permis, la Craiova. Șoferul e cercetat penal: are doar 16 ani

Poliție / Profimedia

Poliție / Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 12:44

Un adolescent de 16 ani, din Craiova, este cercetat penal după ce a furat un autoturism și l-a condus fără permis. Mașina a luat foc în mers, pe o stradă din oraș, iar tânărul a abandonat-o și a fugit. Polițiștii l-au identificat la scurt timp și l-au dus la audieri.

Incidentul s-a produs miercuri seara, pe strada Tineretului, la intersecția cu Calea Severinului, polițiștii fiind sesizați că în stradă se află un autoturism din care se degajă fum.

Potrivit IPJ, adolescentul conducea autoturismul pe strada Tineretului când a observat că în compartimentul motor izbucnise un incendiu. Acesta a abandonat mașina și a fugit de la fața locului. Tânărul a fost identificat la scurt timp de polițiști și condus la audieri.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că adolescentul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul a fost furat.

Adolescentul a fost testat cu aparatele alcooltest și drugtest, rezultatele fiind negative.

Incendiul a fost localizat și stins de pompierii ISU Dolj, fără să fie înregistrate victime sau alte pagube materiale. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință.

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