România, sub media Europei la rata sinuciderilor. Unde sunt cele mai ridicate rate - date Eurostat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 10:16

România a avut în 2023 o rată standardizată de 8,33 decese prin sinucidere la 100.000 de locuitori, cu aproximativ 20% sub media Uniunii Europene, de 10,37 la 100.000 de locuitori. Datele publicate de Eurostat arată diferențe importante între statele membre, cele mai ridicate rate fiind înregistrate în Lituania, Slovenia și Ungaria.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sinucideriEuropaRomania