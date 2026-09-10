România, sub media Europei la rata sinuciderilor. Unde sunt cele mai ridicate rate - date Eurostat

România a avut în 2023 o rată standardizată de 8,33 decese prin sinucidere la 100.000 de locuitori, cu aproximativ 20% sub media Uniunii Europene, de 10,37 la 100.000 de locuitori. Datele publicate de Eurostat arată diferențe importante între statele membre, cele mai ridicate rate fiind înregistrate în Lituania, Slovenia și Ungaria.
Potrivit datelor Eurostat, în România au fost înregistrate 1.588 de decese prin sinucidere în 2023. Rata standardizată a fost de 8,33 la 100.000 de locuitori, în scădere față de anii anteriori.
În 2013, indicatorul era de 12,24 decese la 100.000 de locuitori, iar în 2022 ajunsese la 8,93. În 2023, rata a coborât la 8,33. Astfel, România s-a situat sub media europeană, însă diferențele dintre statele membre sunt considerabile.
Lituania are cea mai ridicată rată din UE
La nivelul Uniunii Europene, cele mai mici rate standardizate ale deceselor prin sinucidere au fost raportate în Cipru, cu 3,5 decese la 100.000 de locuitori, Grecia, cu 4,3, și Malta, cu 5,5.
La polul opus se află Lituania, cu 18,8 decese la 100.000 de locuitori. Slovenia a înregistrat o rată de 16,4, iar Ungaria, de 16,1.
Diferența dintre cea mai mică și cea mai mare rată raportată în statele membre depășește astfel de cinci ori.
Ce se știe despre umărul deceselor prin sinucidere
În 2023, în Uniunea Europeană au fost înregistrate 48.370 de decese prin sinucidere, reprezentând aproximativ 1% din totalul deceselor.
Rata standardizată la nivelul UE a fost de 10,4 decese la 100.000 de locuitori, față de 10,6 în 2022 și 12,2 în 2013. Datele indică, astfel, o scădere a indicatorului european în ultimul deceniu.
Peste trei sferturi dintre decese - bărbați
Diferențele sunt semnificative și în funcție de sex. În 2023, rata brută a deceselor prin sinucidere în Uniunea Europeană a fost de 16,9 la 100.000 de bărbați, comparativ cu 5,0 la 100.000 de femei.
Bărbații au reprezentat 76,4% din totalul deceselor prin sinucidere înregistrate în UE în acel an.
Și vârsta influențează semnificativ indicatorul. Rata a crescut de la 0,2 decese la 100.000 de locuitori în rândul persoanelor cu vârsta sub 15 ani până la 17,3 în cazul persoanelor de 65 de ani și peste.
Eurostat precizează că statisticile privind cauzele de deces sunt calculate pe baza informațiilor medicale înscrise în certificatele de deces. Diferențele dintre state nu pot fi atribuite automat unei singure cauze.