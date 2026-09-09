Doar 2 din 10 elevi de liceu fac suficientă mișcare. Avertismentul INSP

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 sept. 2026, 11:12

Mai puțin de doi din zece elevi de liceu din România ating nivelul recomandat de activitate fizică zilnică. O campanie națională desfășurată în septembrie și octombrie atrage atenția asupra sedentarismului și alimentației nesănătoase.

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