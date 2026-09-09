Doar 2 din 10 elevi de liceu fac suficientă mișcare. Avertismentul INSP

Mai puțin de doi din zece elevi de liceu din România ating nivelul recomandat de activitate fizică zilnică. O campanie națională desfășurată în septembrie și octombrie atrage atenția asupra sedentarismului și alimentației nesănătoase.
Mai puțin de doi din zece elevi de liceu din România ating recomandarea de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. Situația este adusă în atenție în cadrul unei campanii naționale dedicate alimentației sănătoase și mișcării, desfășurată în lunile septembrie și octombrie.
Campania se adresează în special copiilor și familiilor, angajaților care lucrează la birou și persoanelor de peste 65 de ani. Obiectivul este creșterea nivelului de informare privind alimentația echilibrată și importanța activității fizice regulate.
În afara terenului: sedentarismul copiilor și factura cardio pe care Bucureștiul o va plăti
Câtă mișcare fac elevii de liceu din România?
Mai puțin de doi din zece elevi de liceu din România ating nivelul recomandat de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. Campania atrage atenția asupra obiceiurilor formate încă din copilărie și asupra importanței mișcării regulate. Familiile sunt încurajate să îi ajute pe copii să fie mai activi și să adopte obiceiuri alimentare sănătoase.
Aproximativ 40% dintre adolescenți consumă fructe și legume cel puțin o dată pe zi, în condițiile în care recomandarea este de cel puțin 400 de grame zilnic. Alimentația echilibrată este una dintre temele centrale ale campaniei, alături de activitatea fizică. Mesajul transmis este că obiceiurile sănătoase trebuie formate cât mai devreme și menținute pe termen lung.
Ce recomandări sunt pentru angajații care lucrează la birou?
Angajații care au o activitate predominant sedentară sunt încurajați să introducă mai multă mișcare în programul zilnic. Pauzele active, reducerea perioadelor lungi petrecute pe scaun, consumul adecvat de apă și alegerea unor alimente nutritive sunt câteva dintre recomandările campaniei. Lipsa timpului, stresul și accesul facil la alimente ultraprocesate pot favoriza alegeri mai puțin sănătoase, mai ales în cazul celor care petrec multe ore la birou.
Aproximativ unul din doi vârstnici din România respectă recomandările privind activitatea fizică. Pentru persoanele de peste 65 de ani, mișcarea trebuie adaptată vârstei și capacității individuale. Activitatea fizică regulată poate contribui la menținerea mobilității și independenței funcționale, precum și la reducerea riscului de căderi.
Promovarea unui stil de viață sănătos nu ține doar de alegerile individuale. Școlile, spitalele, autoritățile, angajatorii, organizațiile neguvernamentale și mass-media pot contribui la transmiterea unor informații corecte și la susținerea unor schimbări care să îmbunătățească sănătatea populației pe termen lung. Campania se desfășoară în perioada septembrie-octombrie 2026, sub sloganul „Alegeri sănătoase azi, o viață mai bună mâine!”.