Gheorghe Piperea, după dezvăluirile privind întoarcerea Siminei Tănăsescu din concediu: E timpul să demareze procedurile de demitere

Publicat 8 sept. 2026, 23:48 Actualizat 8 sept. 2026, 23:50 Sursă realitatea plus

Profesorul de drept și europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a avut o reacție virulentă după apariția documentelor care arată că Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, s-ar fi întors special din concediu pentru a se ocupa de legea incompatibilităților, care îl viza și pe liderul USR Dominic Fritz.

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