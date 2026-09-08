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Justitie· 2 min citire

Gheorghe Piperea, după dezvăluirile privind întoarcerea Siminei Tănăsescu din concediu: E timpul să demareze procedurile de demitere

europarlamentarul Gheorghe Piperea

europarlamentarul Gheorghe Piperea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 sept. 2026, 23:48
Actualizat8 sept. 2026, 23:50
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Profesorul de drept și europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a avut o reacție virulentă după apariția documentelor care arată că Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, s-ar fi întors special din concediu pentru a se ocupa de legea incompatibilităților, care îl viza și pe liderul USR Dominic Fritz.

Într-o intervenție telefonică la Culisele Statului Paralel, Piperea a opinat că o astfel de situație, mai ales dacă se confirmă și faptul că Simina Tănăsescu nu și-a oficializat revenirea din concediu, reprezintă un motiv solid ca „să demareze procedurile de demitere a șefei CCR”.

„Nu este absolut deloc corect ceea ce se întâmplă și, în consecință, cred că este momentul ca procedurile de demitere din poziția de președinte al Curții Constituționale să fie demarate cât mai rapid. Situația este din ce în ce mai jenantă, din punct de vedere al probității pe care trebuie să o demonstreze orice judecător al Curții Constituționale, dar mai ales președintele Curții Constituționale.

În altă ordine de idei, faptul că domnul Bolojan, care nu este doar premier demis, ci și senator, refuză să participe la o comisie de anchetă este mai mult decât neprotocolar. Este o chestiune de răspundere disciplinară care, din momentul în care domnul Bolojan se va întoarce pe poziția de simplu senator, ar trebui să se transforme într-o sancțiune disciplinară.

În ceea ce o privește pe doamna președintă (Simina Tănăsescu - N.R.), cred că refuzul — dacă este nejustificat — de a participa la această comisie de anchetă poate fi interpretat în două maniere: este un abuz de putere sau este o recunoaștere indirectă a faptului că întâlnirea avută în mod semiclandestin în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, se confirmă și confirmă că este ilegitim ceea ce s-a întâmplat acolo, a afirmat Gheorghe Piperea.

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