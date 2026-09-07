Prețul de vânzare al Șantierului Naval Mangalia scade după 3 licitații eșuate. Decizia instanței

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 sept. 2026, 14:03

Tribunalul Constanța a aprobat modificarea procedurii de vânzare a Șantierului Naval Mangalia, după trei licitații la prețul de pornire de 184 de milioane de euro fără ofertanți. Lichidatorul judiciar poate organiza o nouă licitație la valoarea actuală de piață, cu posibilitatea reducerii prețului dacă nu există ofertă la acest nivel.

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