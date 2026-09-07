Prețul de vânzare al Șantierului Naval Mangalia scade după 3 licitații eșuate. Decizia instanței

Tribunalul Constanța a aprobat modificarea procedurii de vânzare a Șantierului Naval Mangalia, după trei licitații la prețul de pornire de 184 de milioane de euro fără ofertanți. Lichidatorul judiciar poate organiza o nouă licitație la valoarea actuală de piață, cu posibilitatea reducerii prețului dacă nu există ofertă la acest nivel.
Magistrații Tribunalului Constanța au acceptat luni propunerea CITR, casa de insolvență a Damen Mangalia, privind schimbarea modalității de vânzare a obiectivului industrial. Astfel, vânzarea Șantierului Naval Mangalia va porni de la valoarea actuală de piață, de 184 de milioane de euro, însă prețul va putea fi redus dacă nu este depusă nicio ofertă la această valoare.
Decizia vine după trei licitații organizate cu același preț fix de pornire, de 184 de milioane de euro.
„Admite cererea formulată de petentul CITR SPRL Filiala Constanța, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Damen Shipyards Mangalia S.A.”, se arată în minuta publicată luni de magistrați pe pagina de internet a instanței.
Citește și Datoriile Șantierului Naval Mangalia au trecut de 2,1 miliarde de lei: cum riscă creditorii și angajații să rămână fără bani înainte de noua licitație
Șantierul Naval Mangalia, vândut în bloc
Tribunalul Constanța a aprobat vânzarea în bloc a activului funcțional „Șantierul Naval Mangalia”, potrivit regulilor privind vânzarea bunurilor prin licitație publică în cadrul procedurii de executare silită prevăzute de Codul de procedură civilă.
„Aprobă vânzarea în bloc a activului funcțional "Șantierul Naval Mangalia" aflat în patrimoniul debitoarei, potrivit dispozițiilor ce reglementează vânzarea bunurilor prin licitație publică în cadrul procedurii de executare silită din Codul de procedură civilă”, se mai arată în documentul instanței.
Procedural, la noul nivel de preț va mai exista o singură încercare de vânzare. Dacă aceasta nu va avea succes, valoarea de pornire poate fi redusă din nou, iar intervalul dintre licitații poate fi scurtat la câteva săptămâni, în locul organizării acestora o dată pe lună.
Un nou termen în dosarul Damen Mangalia
Dosarul insolvenței Damen Shipyards Mangalia, transformat între timp în dosar al falimentului, are stabilit un nou termen pentru data de 28 septembrie.
Decizia Tribunalului Constanța privind noua modalitate de vânzare este executorie. Hotărârea poate fi însă atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicare.
Citește și: EXCLUSIV Realitatea Plus: Rheinmetall confirmă negocieri intense cu statul român pentru preluarea șantierului Damen Mangalia