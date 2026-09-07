Titluri de stat TEZAUR septembrie 2026: dobânzi neimpozabile de până la 7,15%. Cum și până când pot investi românii

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 11:21

Ministerul Finanțelor a lansat, luni, 7 septembrie 2026, o nouă ediție a programului de titluri de stat TEZAUR. Persoanele fizice pot investi până la 2 octombrie, în instrumente de economisire cu maturități de 1, 3 și 5 ani, pentru care statul oferă dobânzi anuale neimpozabile de până la 7,15%.

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