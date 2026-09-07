Titluri de stat TEZAUR septembrie 2026: dobânzi neimpozabile de până la 7,15%. Cum și până când pot investi românii

Ministerul Finanțelor a lansat, luni, 7 septembrie 2026, o nouă ediție a programului de titluri de stat TEZAUR. Persoanele fizice pot investi până la 2 octombrie, în instrumente de economisire cu maturități de 1, 3 și 5 ani, pentru care statul oferă dobânzi anuale neimpozabile de până la 7,15%.
Cea mai mare dobândă este aferentă titlurilor cu scadența la 5 ani, în timp ce investițiile pe termene mai scurte sunt remunerate cu dobânzi de peste 6% pe an.
Ce dobânzi oferă noua emisiune TEZAUR
În cadrul emisiunii din septembrie 2026, românii pot alege una dintre cele trei perioade de economisire:
Titluri de stat pe 1 an, cu dobândă anuală de 6,20%
Titluri de stat pe 3 ani, cu dobândă anuală de 6,75%
Titluri de stat pe 5 ani, cu dobândă anuală de 7,15%
Dobânzile obținute din titlurile de stat TEZAUR nu sunt impozitate. Valoarea nominală a unui titlu este de 1 leu, iar emisiunea este realizată în format dematerializat.
Unde pot fi cumpărate titlurile de stat
Perioada generală de subscriere se desfășoară între 7 septembrie și 2 octombrie 2026, însă termenele diferă în funcție de metoda aleasă pentru cumpărare.
Prin platforma Ghișeul.ro, subscrierile sunt disponibile în intervalul 7–30 septembrie 2026
Online, prin Spațiul Privat Virtual, titlurile pot fi cumpărate între 7 septembrie și 1 octombrie 2026, de către persoanele înregistrate în SPV pentru emisiunile derulate prin Trezoreria Statului
La sediile unităților Trezoreriei Statului, perioada este 7 septembrie–2 octombrie 2026
Prin Poșta Română, în mediul urban, subscrierile pot fi făcute între 7 septembrie și 1 octombrie 2026
În mediul rural, titlurile pot fi cumpărate prin subunitățile poștale până la 30 septembrie 2026
Pentru subscrierea online prin Trezorerie, investitorii pot deschide un cont de subscriere, pot cumpăra titluri TEZAUR și pot transfera ulterior banii rămași în contul personal.
Cine poate investi în titlurile de stat TEZAUR
Programul este destinat persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data subscrierii. Un investitor poate face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni.
Titlurile TEZAUR pot fi transferate către alte persoane și pot fi răscumpărate înainte de scadență, în condițiile prevăzute de prospectul de emisiune. Subscrierile deja depuse pot fi anulate doar pe durata perioadei de vânzare, prin transmiterea unei cereri.
Dobânda este plătită anual, la datele stabilite în prospectul emisiunii. Documentul, precum și eventualele actualizări, sunt disponibile pe pagina Ministerului Finanțelor dedicată titlurilor de stat și pe site-ul Poștei Române.
Fondurile atrase de stat prin această emisiune vor fi folosite pentru acoperirea deficitului bugetar și pentru refinanțarea datoriei publice.
Ministerul Finanțelor a introdus, din martie 2025, posibilitatea cumpărării online de titluri TEZAUR prin Ghișeul.ro pentru cetățenii care dețin un cont pe platformă și un card de debit. Pentru transferul banilor din contul TEZAUR către contul bancar personal, investitorii pot utiliza documentul „Ordin de plată multiplu electronic” (OPME), disponibil în procedura digitală pregătită de instituție.