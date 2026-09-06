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Economie· 1 min citire

Guvernul taie compensația de 85 de bani/litru la motorină. Transportatorii, grav afectați de măsurile luate la pompă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 09:21
SursăRealitatea PLUS

O nouă lovitură pentru transportatori! Guvernul le taie și acestora din compensația pentru motorină, tocmai în perioada în care prețurile carburanților pun presiune tot mai mare pe costurile firmelor. Invocând reducerea accizei la motorină cu 25%, Executivul scade din compensația de 85 de bani pe litru, în condițiile în care reducerea accizei a fost oricum înghițită de tarifele mari de la pompă care au crescut de la o zi la alta, a doua zi de la intrarea în vigoare a măsurii.

Transportatorii de mărfuri și pasageri primesc o nouă lovitură din partea Guvernului; acesta a decis să diminueze compensația parțială a accizei la motorină.

Practic, statul oferea un ajutor de 85 de bani pe litru pentru aceștia, însă va scădea la 43 de bani pe litru. Executivul a invocat motivul că "oricum, practic, de la 1 septembrie intrase în vigoare o nouă reducere a accizei la motorină cu 25%", însă în realitate reducerea a fost rapid anulată de creșterea accelerată a tarifelor, creștere care a început chiar din a doua zi de la intrarea în vigoare a măsurii.

Astăzi, 6 septembrie 2026, spre exemplu, benzina atinge prețul record de 9,79 lei, iar motorina este și ea 10,25 lei. Teoretic, până pe 15 septembrie 2026 este în vigoare această reducere a accizei, însă șoferii spun că efectul nu este deloc cel scontat și cer Guvernului măsuri urgente care să facă, într-adevăr, o diferență.

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