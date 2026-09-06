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Economie· 1 min citire
Guvernul taie compensația de 85 de bani/litru la motorină. Transportatorii, grav afectați de măsurile luate la pompă
Publicat6 sept. 2026, 09:21
SursăRealitatea PLUS
O nouă lovitură pentru transportatori! Guvernul le taie și acestora din compensația pentru motorină, tocmai în perioada în care prețurile carburanților pun presiune tot mai mare pe costurile firmelor. Invocând reducerea accizei la motorină cu 25%, Executivul scade din compensația de 85 de bani pe litru, în condițiile în care reducerea accizei a fost oricum înghițită de tarifele mari de la pompă care au crescut de la o zi la alta, a doua zi de la intrarea în vigoare a măsurii.
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