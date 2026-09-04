Declarații dure de la vârful Dacia la adresa Guvernului: „Nimic bun nu se întâmplă în țară”

Șeful Dacia trage un semnal de alarmă: uzina de la Mioveni își pierde competitivitatea în grup, iar producția va scădea substanțial în 2026. Peste 1.700 de angajați au părăsit deja compania, în timp ce decizia privind fabricarea viitoarelor generații Duster și Bigster în România rămâne sub semnul întrebării.
Declarații extrem de dure la adresa Guvernului vin de la conducerea Automobile Dacia. Mihai Bordeanu, șeful producătorului auto de la Mioveni, avertizează că lipsa de viziune economică, prețurile mari la energie și costurile operaționale în creștere afectează grav poziția fabricii din România în cadrul concernului francez. În lipsa unor măsuri urgente, alocarea noilor generații ale modelelor de succes rămâne incertă.
Avertisment privind viitorul uzinei: Duster și Bigster nu au garantată producția în România
Deși la Mioveni se asamblează în prezent noile modele Duster și Bigster, deciziile privind viitoarele generații ale acestora nu au fost încă oficializate. Producătorul francez a început deja să direcționeze noi proiecte către alte piețe din regiune: producția modelelor Sandero și Jogger a fost transferată în Maroc, Striker se va fabrica în Turcia, iar noul Spring va fi asamblat în Slovenia.
Reprezentanții companiei subliniază că prioritatea strategică nu o reprezintă introducerea unui al treilea model la Mioveni, ci păstrarea celor două existente, într-un context în care alte fabrici Renault din Europa și din afara ei devin tot mai eficiente.
Guvernul, somat să intervină: „Mingea este în terenul autorităților”
Mihai Bordeanu solicită Executivului măsuri concrete și predictibilitate până în anul 2030, în special în privința politicilor fiscale și a prețului la energie. Fără un plan clar de redresare a competitivității economice, uzina locală riscă să piardă teren în favoarea fabricilor din Spania, Turcia sau Maroc.
Conducerea constructorului auto punctează că deciziile de investiții depind direct de sprijinul pe care statul român îl oferă marilor industriași, cerând un tratament corect pentru un investitor care a infuzat miliarde de euro în economia națională.
Măsuri interne de eficientizare și optimizare a costurilor la Mioveni
Pe lângă sprijinul așteptat de la autorități, conducerea Dacia admite că sunt necesare ajustări și la nivel intern. Teme precum controlul cheltuielilor logistice, eficientizarea proceselor de achiziții și temperarea creșterilor salariale – care au depășit ritmul inflației – sunt pe agenda de lucru a conducerii.
Eforturile sunt orientate spre readucerea indicatorilor de performanță la nivelul celor de dinaintea pandemiei, un obiectiv esențial pentru menținerea uzinei de la Mioveni în topul preferințelor grupului mamă.