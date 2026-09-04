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Economie· 1 min citire

Volkswagen confirmă restructurarea majoră: 50.000 de posturi eliminate și producția oprită în patru uzine din Germania

Volkswagen

Volkswagen

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 sept. 2026, 07:44
Actualizat4 sept. 2026, 07:54

Volkswagen a aprobat una dintre cele mai ample restructurări din ultimii ani, care prevede eliminarea a aproximativ 50.000 de locuri de muncă, reducerea la jumătate a gamei de modele și oprirea producției de automobile în patru uzine din Germania. Măsurile vin pe fondul scăderii vânzărilor din China și al presiunii tot mai mari exercitate de producătorii chinezi și de tarifele impuse de SUA, relatează AP.

Patru fabrici vor opri producția auto

Planul aprobat de Consiliul de Administrație, la propunerea CEO-ului Oliver Blume, vizează eficientizarea costurilor și simplificarea structurii de conducere. Compania estimează că are o capacitate excedentară de producție de circa 500.000 de automobile în Europa.

Producția auto va fi oprită la uzinele din Emden, Zwickau, Hanovra și Neckarsulm, însă Volkswagen analizează utilizări alternative pentru aceste facilități.

Presiunea vine din China

Volkswagen încearcă să își refacă competitivitatea după scăderea vânzărilor din China, evoluție care a contribuit la reducerea cu 30% a profitului în prima jumătate a anului.

Restructurarea afectează întregul grup, care deține mărcile Audi, Škoda, Porsche și SEAT, și marchează una dintre cele mai importante transformări din industria auto germană din ultimii ani.

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