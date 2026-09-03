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Economie· 1 min citire

Scumpirile îi apasă tot mai greu pe români, iar facturile la întreținere devin o cheltuială tot mai dificil de suportat

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 19:35
Actualizat3 sept. 2026, 19:36
SursăRealitatea PLUS

Situația din România îi apasă tot mai greu pe oameni, iar facturile la întreținere devin o cheltuială tot mai dificil de suportat de la o lună la alta. În contextul creșterii prețurilor, multe familii sunt nevoite să își drămuiască tot mai atent banii pentru a-și achita cheltuielile de bază. Mai mult și facturile la gaze și energie vor crește in perioada următoare avertizează experții.

Cu cât vom plăti mai mult pentru gaze și energie electrică?

„Din păcate, veștile nu sunt deloc bune. Toți ne-am dori un preț mic la energie. În momentul de față lucrurile nu arată prea bine.

La o familie normală de două persoane, trei camere, frigider, mașină de spălat...cât să speli...300 și ceva de lei... ceea ce e exagerat.”, zic oamenii.

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