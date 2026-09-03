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Economie· 1 min citire
Scumpirile îi apasă tot mai greu pe români, iar facturile la întreținere devin o cheltuială tot mai dificil de suportat
Publicat3 sept. 2026, 19:35
Actualizat3 sept. 2026, 19:36
SursăRealitatea PLUS
Situația din România îi apasă tot mai greu pe oameni, iar facturile la întreținere devin o cheltuială tot mai dificil de suportat de la o lună la alta. În contextul creșterii prețurilor, multe familii sunt nevoite să își drămuiască tot mai atent banii pentru a-și achita cheltuielile de bază. Mai mult și facturile la gaze și energie vor crește in perioada următoare avertizează experții.
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