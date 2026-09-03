Scumpirile îi apasă tot mai greu pe români, iar facturile la întreținere devin o cheltuială tot mai dificil de suportat

Publicat 3 sept. 2026, 19:35 Actualizat 3 sept. 2026, 19:36 Sursă Realitatea PLUS

Situația din România îi apasă tot mai greu pe oameni, iar facturile la întreținere devin o cheltuială tot mai dificil de suportat de la o lună la alta. În contextul creșterii prețurilor, multe familii sunt nevoite să își drămuiască tot mai atent banii pentru a-și achita cheltuielile de bază. Mai mult și facturile la gaze și energie vor crește in perioada următoare avertizează experții.

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