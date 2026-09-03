Realitatea.NET
Economie· 1 min citire

Pensiile, noua pușculiță a lui Bolojan: miliarde din CASS

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 17:52
SursăRealitatea PLUS

Aproape jumătate de miliard de lei pe lună, atât ia statul din suprataxarea pensiile românilor cu titlul de „asigurarea socială de sănătate”.

3,2 miliarde de lei din pensii în 7 luni

Măsura a fost gândită de Guvernul demis condus de Ilie Bolojan pentru a strânge bani suplimentari la buget.

Astfel, în doar șapte luni, s-au strâns 3,2 miliarde de lei, adică aproape 7% din bugetul național. Măsura care le scade pensiile românilor era gândită a fi temporară, până în 2027.

Guvernul analizează, însă, prelungirea ei, iar premierul Bolojan a spus clar că suprataxarea pensiilor va rămâne în vigoare.

Mai mult, se discută acum extinderea acestei taxe și la pensiile sub 3.000 de lei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

pensiibolojanpensii romania

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe