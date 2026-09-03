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Economie· 1 min citire
Pensiile, noua pușculiță a lui Bolojan: miliarde din CASS
Ilie Bolojan
Publicat3 sept. 2026, 17:52
SursăRealitatea PLUS
Aproape jumătate de miliard de lei pe lună, atât ia statul din suprataxarea pensiile românilor cu titlul de „asigurarea socială de sănătate”.
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