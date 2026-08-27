Încă o dronă a fost detectată în apropierea României. Două avioane F-18, ridicate de la sol. A fost emis RO-ALERT pentru nordul județului Tulcea

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit joi seară un nou mesaj RO-ALERT prin care au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente provenite de la acestea. Autoritățile le-au cerut oamenilor să rămână calmi și să se adăpostească timp de 90 de minute.
Alerta a fost transmisă în jurul orei 18:45
Mesajul RO-ALERT a ajuns la populația din zona de nord a județului Tulcea joi, în jurul orei 18:45. Avertizarea a fost emisă pe fondul războiului din Ucraina și viza posibilitatea ca drone sau fragmente ale acestora să cadă pe teritoriul din apropierea zonei de conflict.
Autoritățile le-au transmis oamenilor să nu intre în panică și să se retragă în spații sigure pentru următoarele 90 de minute.
Recomandarea a fost adresată populației aflate în zona vizată de avertizare, în contextul riscului asociat unor eventuale apariții ale dronelor sau fragmentelor acestora.
Este a treia alertă extremă transmisă joi
Mesajul de la ora 18:45 nu este primul avertisment primit joi de locuitorii județului Tulcea. În cursul aceleiași zile, populația a mai fost avertizată prin RO-ALERT la orele 6:45 și 10:18. Astfel, alerta transmisă joi seară reprezintă al treilea mesaj de alertă extremă primit în aceeași zi de oamenii din județ.
Radarul MApN a detectat ținta la nord de Insula Șerpilor
Ministerul Apărării Naționale a transmis că joi, 27 august, la ora 18.27, sistemul său de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană aflată la 33 de kilometri nord de Insula Șerpilor.
Detectarea țintei a determinat autoritățile militare să urmărească situația din zona respectivă și să dispună măsuri pentru monitorizarea acesteia.
La ora 18.41, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
Avioanele F-18 au fost trimise pentru monitorizarea situației
Cele două aeronave spaniole au fost utilizate pentru supravegherea situației aeriene din zona în care fusese identificată ținta.
În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis populației din nordul județului Tulcea un mesaj RO-ALERT.
Avertizarea a fost emisă la câteva minute după ridicarea de la sol a aeronavelor F-18.
Numărul alertelor din 2026 a depășit totalul din anii anteriori
Frecvența acestor avertizări a crescut în județul Tulcea în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.
De la începutul anului 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis populației din județul Tulcea un număr de mesaje RO-ALERT care a depășit totalul mesajelor de alertă extremă trimise în România din aceeași cauză în perioada 2023-2025.
Județul Tulcea este situat în apropierea frontierei cu Ucraina, iar evoluțiile din zona de conflict au determinat în mod repetat autoritățile române să emită avertizări pentru populația aflată în partea de nord a județului.