Încă o dronă a fost detectată în apropierea României. Două avioane F-18, ridicate de la sol. A fost emis RO-ALERT pentru nordul județului Tulcea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 19:15

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit joi seară un nou mesaj RO-ALERT prin care au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente provenite de la acestea. Autoritățile le-au cerut oamenilor să rămână calmi și să se adăpostească timp de 90 de minute.

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