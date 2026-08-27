Două autostrăzi și două drumuri importante au primit aviz. Proiectele care vizează Bucureștiul, Brașovul și Sibiul

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 aug. 2026, 18:17

Patru investiții majore în infrastructura rutieră, inclusiv două proiecte de autostradă, au primit joi avizul Consiliului Interministerial de avizare a investițiilor publice. Printre acestea se numără Autostrada Brașov–Făgăraș, Autostrada București–Alexandria, primul drum radial din vestul Capitalei și Varianta Ocolitoare Sibiu Sud.

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