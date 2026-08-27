Două autostrăzi și două drumuri importante au primit aviz. Proiectele care vizează Bucureștiul, Brașovul și Sibiul

Patru investiții majore în infrastructura rutieră, inclusiv două proiecte de autostradă, au primit joi avizul Consiliului Interministerial de avizare a investițiilor publice. Printre acestea se numără Autostrada Brașov–Făgăraș, Autostrada București–Alexandria, primul drum radial din vestul Capitalei și Varianta Ocolitoare Sibiu Sud.
Anunțul a fost făcut de Horațiu Cosma, oficial în cadrul Ministerului Transporturilor, care a precizat că proiectele urmează să ajungă în etapa aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Guvern. Ulterior, autoritățile pot pregăti procedurile de achiziție pentru execuția lucrărilor.
Autostrada Brașov–Făgăraș, proiect de aproape 50 de kilometri
Autostrada Brașov–Făgăraș va avea o lungime de aproximativ 49,3 kilometri și ar urma să ofere o conexiune mai eficientă între Brașov și zona centrală a țării.
Noua șosea de mare viteză este gândită inclusiv pentru preluarea unei părți din traficul de pe actualul drum național, cunoscut pentru aglomerație și pentru riscurile ridicate de accidente.
Autostrada București–Alexandria, aviz pentru legătura cu sudul țării
Pe lista proiectelor avizate se află și Autostrada București–Alexandria. Investiția are ca obiectiv modernizarea legăturii dintre Capitală și sudul României, pe un coridor rutier intens circulat.
Autoritățile susțin că viitoarea autostradă ar putea reduce presiunea de trafic de pe actualele drumuri naționale și ar crește siguranța rutieră pentru șoferii care circulă între București și județele din sud.
Primul drum radial al Bucureștiului, între Bulevardul Timișoara și A0
Consiliul Interministerial a avizat și proiectul DR1 Vest Expres, primul drum radial propus pentru București. Traseul va continua Bulevardul Timișoara până la Autostrada de Centură A0, în zona Domnești.
Proiectul prevede aproape 10 kilometri de drum modern, cu câte două benzi de circulație pe sens. Planul include, de asemenea, bandă separată pentru transportul public, piste de biciclete, precum și facilități de tip Park&Ride.
Varianta Ocolitoare Sibiu Sud, peste 21 de kilometri de drum nou
Al patrulea proiect care a primit aviz este Varianta Ocolitoare Sibiu Sud. Noul drum va avea o lungime de peste 21 de kilometri și urmărește să scoată traficul de tranzit din sudul municipiului Sibiu.
Investiția ar urma să îmbunătățească legăturile dintre Autostrada A1, DN1 și localitățile din zona metropolitană a Sibiului, contribuind la fluidizarea circulației.
Potrivit reprezentantului Ministerului Transporturilor, cele patru proiecte sunt menite să reducă ambuteiajele, să scurteze durata deplasărilor, să crească siguranța în trafic și să limiteze poluarea produsă de vehiculele blocate în trafic.
După avizul din Consiliul Interministerial, următorul pas este aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Guvern. Abia apoi pot fi inițiate licitațiile pentru proiectare și construcție.