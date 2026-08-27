Lovitură pentru Ilie Bolojan. Înalta Curte respinge 6 din cele 11 recursuri ale Guvernului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 08:22

Ilie Bolojan pierde pe bandă rulantă în instanță. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul Guvernului în cazul celor 11 hotărâri suspendate anterior de către Curtea de Apel la cererea social-democraților. Mai mult decât atât, surse apropiate Realitatea PLUS susțin că premierul interimar ar urma să fie audiat în aceste zile în dosarul care îl vizează pe controversatul afacerist Fănel Bogos.

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