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Sanatate· 1 min citire

Simptomul respirator declanșat de alimentație

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 09:17

Un episod ocazional de tuse în timpul mesei i se poate întâmpla oricui. Dacă însă acesta se repetă după ce persoana mănâncă sau bea, momentul apariției oferă medicului un indiciu important despre cauză.

Tusea care apare după masă poate fi legată de refluxul gastroesofagian, când conținutul gastric urcă spre esofag și poate irita căile respiratorii. Dacă tusea apare chiar în timpul înghițirii, mai ales împreună cu senzația de înec, voce umedă sau impresia că alimentele rămân blocate, trebuie luată în calcul și o tulburare de deglutiție, cu posibilitatea ca alimente sau lichide să pătrundă spre căile respiratorii.

Evaluarea depinde, așadar, de felul în care apare simptomul. Refluxul poate necesita evaluare gastroenterologică, în timp ce suspiciunea de tulburare de înghițire poate impune o examinare specifică a deglutiției. Tusea repetată la mese, episoadele de înec, dificultatea la înghițire sau infecțiile respiratorii recurente justifică prezentarea la medic, mai ales la vârstnici și la persoanele cu boli neurologice.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.


 

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