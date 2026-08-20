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Sanatate· 1 min citire
Simptomul respirator declanșat de alimentație
Un episod ocazional de tuse în timpul mesei i se poate întâmpla oricui. Dacă însă acesta se repetă după ce persoana mănâncă sau bea, momentul apariției oferă medicului un indiciu important despre cauză.
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