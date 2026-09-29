Ce spun analizele despre imunitate, oase și zahărul din sânge – ghid Synevo

Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 sept. 2026, 13:11

Răcești de câteva ori pe iarnă și parcă îți revii tot mai greu? Te gândești din când în când la sănătatea oaselor sau ai în familie pe cineva cu diabet? Astfel de întrebări apar firesc, dar rareori ajung pe lista analizelor de rutină, care se oprește de obicei la hemoleucogramă, glicemie și colesterol. Imunitatea, oasele și felul în care corpul gestionează zahărul pot fi însă privite mai atent prin câteva investigații simple, făcute dintr-o probă de sânge. La Synevo, ele se află printre cele peste 2.500 de tipuri de analize disponibile, iar medicul tău poate decide care dintre ele au sens în cazul tău.

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