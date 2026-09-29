Ce spun analizele despre imunitate, oase și zahărul din sânge – ghid Synevo

Răcești de câteva ori pe iarnă și parcă îți revii tot mai greu? Te gândești din când în când la sănătatea oaselor sau ai în familie pe cineva cu diabet? Astfel de întrebări apar firesc, dar rareori ajung pe lista analizelor de rutină, care se oprește de obicei la hemoleucogramă, glicemie și colesterol. Imunitatea, oasele și felul în care corpul gestionează zahărul pot fi însă privite mai atent prin câteva investigații simple, făcute dintr-o probă de sânge. La Synevo, ele se află printre cele peste 2.500 de tipuri de analize disponibile, iar medicul tău poate decide care dintre ele au sens în cazul tău.
Imunitatea și un mineral discret
Zincul este un oligoelement de care corpul are nevoie în cantități mici, dar pe care nu îl poate stoca pe termen lung, așa că depinde de ce primește zilnic din alimentație. El participă la funcționarea celulelor sistemului imunitar, la vindecarea rănilor și la menținerea gustului și a mirosului. Un aport insuficient se poate face simțit prin răceli frecvente, răni care se închid greu, căderea părului sau unghii fragile, semne vagi pe care le pui ușor pe seama oboselii.
Riscul de deficit este mai mare la cei care mănâncă puțină carne, la vârstnici, la persoanele cu afecțiuni digestive sau la cei care iau anumite medicamente pe termen lung. Dacă medicul suspectează o problemă, poate recomanda dozarea de zinc din plasmă, o analiză care arată nivelul mineralului în sânge în momentul recoltării. Rezultatul se interpretează mereu în context, pentru că o inflamație sau o infecție recentă îl pot influența.
Oase puternice, vase sănătoase
Când vine vorba de oase, toată lumea se gândește la calciu și la vitamina D. Mai puțin cunoscut este rolul vitaminei K, care ajută la activarea proteinelor ce fixează calciul acolo unde îi este locul, în oase și dinți, și limitează depunerea lui în pereții vaselor de sânge. Forma K1 se găsește mai ales în legumele cu frunze verzi, iar forma K2 în produsele fermentate, în unele brânzeturi și în gălbenușul de ou.
Pentru persoanele cu risc de osteoporoză, pentru cele care urmează tratamente ce influențează coagularea sau pentru cele cu tulburări de absorbție intestinală, medicul poate cere determinarea de vitamina K2 și a formelor înrudite. Analiza nu înlocuiește investigațiile osoase clasice, ci le completează, oferind o imagine despre aportul acestei vitamine. Suplimentele se iau doar la recomandarea medicului, mai ales dacă urmezi un tratament anticoagulant.
Glicemia privită pe termen lung
O singură glicemie măsurată dimineața arată cum stai în ziua respectivă. Pentru o imagine pe o perioadă mai lungă, medicii se uită la cât zahăr s-a atașat de hemoglobina din globulele roșii. Pentru că aceste celule trăiesc câteva luni, rezultatul reflectă media glicemiei din aproximativ ultimele două-trei luni și nu depinde de ce ai mâncat în seara dinaintea recoltării.
Testul pentru hemoglobina glicozilata, cunoscut și ca HbA1c, este folosit atât pentru depistarea prediabetului și a diabetului, cât și pentru monitorizarea celor care au deja un diagnostic. Merită discutat cu medicul mai ales dacă ai istoric familial de diabet, kilograme în plus, un stil de viață sedentar sau simptome precum setea accentuată și oboseala după mese. Valoarea în sine nu pune un diagnostic, dar arată limpede dacă e momentul unor schimbări.
Contează unde faci analizele
Rezultatele sunt utile doar dacă te poți baza pe ele. Laboratoarele Synevo sunt acreditate ISO 15189 și participă la programe internaționale de control al calității, iar compania are o experiență de peste 30 de ani în diagnosticul de laborator. La finalul lui 2025, rețeaua cuprindea 29 de laboratoare și 239 de centre de recoltare la nivel național, așa că găsești de obicei un punct de recoltare aproape de tine. Analizele se pot comanda online, iar rezultatele le vezi în aplicația MySynevo, unde le poți urmări și evoluția în timp, un avantaj pentru valorile care se repetă periodic, cum este HbA1c.
Aceste trei analize nu se fac „la grămadă”, ci completează tabloul atunci când medicul are un motiv să le ceară. Dacă te recunoști în vreuna dintre situațiile de mai sus, notează-ți întrebările și adu-le în discuție la următorul consult. Interpretarea rezultatelor rămâne a medicului care îți cunoaște istoricul, iar un bilanț făcut la timp îți dă ocazia să ajustezi alimentația și obiceiurile înainte ca un mic dezechilibru să devină o problemă.