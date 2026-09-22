Ce scrie presa din străinătate despre dosarul lui Călin Georgescu. Cazul de 1,1 milioane de euro, relatat de Reuters, Euronews, EFE, Kyiv Independent și DW

Noul dosar în care este cercetat Călin Georgescu a ajuns rapid în presa internațională, după perchezițiile și reținerea fostului candidat la alegerile prezidențiale. Reuters, Euronews, agenția spaniolă EFE, The Kyiv Independent și Deutsche Welle au scris despre ancheta DIICOT și despre presupusul mecanism financiar descris de procurorii români.
Cele mai multe publicații străine au pus în centrul relatărilor suma de aproximativ 1,1 milioane de euro, pe care anchetatorii o indică drept prejudiciu în dosar, precum și promisiunea unor finanțări externe de milioane de euro. Călin Georgescu a fost reținut pe 21 septembrie, în dosarul în care DIICOT cercetează presupuse fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Mecanismul prezentat de anchetatori a fost explicat și în materialele despre dosarul în care este vizat Călin Georgescu.
Reuters pune în prim-plan presupusa fraudă de 1,1 milioane de euro
Reuters deschide știrea cu ancheta pentru fraudă și prezintă acuzația potrivit căreia Călin Georgescu și alte două persoane ar fi convins un om de afaceri român că poate obține acces la o finanțare externă de până la 15 milioane de euro. Potrivit agenției, anchetatorii susțin că persoana vătămată ar fi transferat în total aproximativ 1,1 milioane de euro în cadrul acestui mecanism. Reuters subliniază că informațiile provin de la procurorii români și vorbește despre o anchetă aflată în desfășurare.
Agenția menționează și faptul că Georgescu a fost dus la audieri după perchezițiile efectuate de procurori și că acesta nu a comentat acuzațiile în fața jurnaliștilor. Reuters oferă și contextul juridic și politic al fostului candidat, amintind că acesta mai este implicat în alte cauze.
Euronews explică mecanismul finanțărilor promise
Euronews pune accentul pe modul în care, potrivit DIICOT, ar fi funcționat presupusa schemă. Publicația relatează că Georgescu și alte două persoane sunt suspectate că ar fi convins un om de afaceri că pot facilita accesul la finanțări bancare externe de milioane de euro. Euronews preia informația potrivit căreia persoana vătămată ar fi transferat inițial peste un milion de euro, după care ar mai fi fost solicitată o sumă de 100.000 de euro. Publicația precizează că anchetatorii susțin că membrii grupului s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri care administrau companii străine și care ar fi avut acces la capital pentru creditarea unor proiecte din România.
EFE acordă atenție reținerii și probelor ridicate la percheziții
Agenția spaniolă EFE se concentrează atât asupra acuzațiilor financiare, cât și asupra perchezițiilor desfășurate în România. EFE relatează că Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore și că procurorii urmau să solicite arestarea preventivă pentru 30 de zile în cazul său și al unei alte persoane reținute în același dosar. Agenția notează, de asemenea, că fostul candidat nu a dat declarații după audiere.
Un spațiu important este acordat obiectelor ridicate de anchetatori. EFE citează comunicatul DIICOT și menționează sisteme de bruiaj, dispozitive de stocare a datelor și documente de identitate care urmau să fie expertizate, existând suspiciuni privind autenticitatea unora dintre acestea. În ceea ce privește presupusul mecanism financiar, agenția spaniolă descrie două etape. Potrivit relatării sale, bazate pe datele anchetatorilor, unei persoane i-ar fi fost promisă inițial o finanțare de șase milioane de euro, iar ulterior suma ar fi fost majorată la 15 milioane de euro. În schimb, persoana vătămată ar fi transferat garanții care au depășit 1,1 milioane de euro.
The Kyiv Independent preia datele DIICOT și adaugă context politic
The Kyiv Independent relatează cazul pornind de la informația privind ancheta pentru o presupusă fraudă de 1,1 milioane de euro și citează comunicatul DIICOT privind existența unui grup care ar fi urmărit să obțină bani de la oameni de afaceri prin promisiunea accesului la finanțări externe.
The Kyiv Independent menționează, de asemenea, cele două etape ale finanțării prezentate de procurori: un împrumut de șase milioane de euro, pentru care ar fi fost transferată o garanție de peste un milion de euro, urmat de promisiunea unei finanțări de 15 milioane de euro și de solicitarea unei sume suplimentare de 100.000 de euro. O parte a articolului este dedicată contextului politic și electoral din România. Acest context este prezentat separat de faptele investigate în noul dosar, care rămâne centrat pe presupusele operațiuni financiare.
Deutsche Welle tratează dosarul și din perspectiva imaginii politice a lui Georgescu
Deutsche Welle merge dincolo de relatarea strictă a perchezițiilor și a acuzațiilor și include o componentă de analiză privind efectele pe care noul dosar le-ar putea avea asupra imaginii publice a lui Călin Georgescu. DW prezintă mai întâi datele anchetei: reținerea pentru 24 de ore, acuzațiile de înșelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat și presupusa schemă prin care unui om de afaceri i-ar fi fost solicitate peste 1,1 milioane de euro drept garanție pentru o finanțare care nu s-ar fi concretizat.
Publicația oferă și detalii despre persoana vătămată și despre întâlnirile care ar fi avut loc în România și în Marea Britanie. De asemenea, DW scrie despre documentele ridicate la percheziții și despre verificările care ar viza mai multe conexiuni externe ale presupusului circuit financiar. Partea de analiză este însă distinctă de informațiile juridice. DW interpretează cazul prin raportare la imaginea publică a lui Georgescu, dar aceste observații reprezintă analiza publicației germane, nu concluzii ale DIICOT și nici constatări ale unei instanțe.