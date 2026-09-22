Bolojan și șefa CCR, absenți pentru a treia oară de la audieri. Vor fi chemați din nou în Parlament

Publicat 22 sept. 2026, 11:28 Sursă Realitatea PLUS

Premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, nu s-au prezentat nici marți, 22 septembrie, la audierile din Comisia pentru Constituționalitate a Senatului, unde fuseseră chemați pentru explicații în legătură cu întâlnirea pe care au avut-o pe 14 august. Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, cei doi nu au transmis niciun răspuns comisiei și urmează să fie invitați din nou săptămâna viitoare.

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