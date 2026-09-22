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Politica· 2 min citire

Bolojan și șefa CCR, absenți pentru a treia oară de la audieri. Vor fi chemați din nou în Parlament

Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan

Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 sept. 2026, 11:28
SursăRealitatea PLUS

Premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, nu s-au prezentat nici marți, 22 septembrie, la audierile din Comisia pentru Constituționalitate a Senatului, unde fuseseră chemați pentru explicații în legătură cu întâlnirea pe care au avut-o pe 14 august. Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, cei doi nu au transmis niciun răspuns comisiei și urmează să fie invitați din nou săptămâna viitoare.

Conform programului oficial al Senatului, Simina Tănăsescu era așteptată la ora 11:00, iar Ilie Bolojan la ora 11:30. Pe lista persoanelor chemate la audieri se mai află judecătorul CCR Cristian Deliorga și președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Bolojan și Tănăsescu vor fi invitați din nou

Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, nici Ilie Bolojan, nici Simina Tănăsescu nu au ajuns marți în fața comisiei și nici nu au trimis un răspuns privind absența. Din acest motiv, membrii comisiei intenționează să îi invite din nou săptămâna viitoare. Este pentru a treia oară când cei doi nu se prezintă la audierile privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. La precedentele audieri, din 15 septembrie, cei doi au lipsit, după ce nu se prezentaseră nici la prima rundă de audieri.

În schimb, președintele Senatului, Mircea Abrudean, este așteptat în continuare în fața comisiei. Potrivit informațiilor transmise de Realitatea PLUS, acesta a anunțat că se va prezenta dacă programul îi va permite. În ordinea de zi a Senatului, audierea sa a fost stabilită pentru ora 11:45.

De ce sunt chemați Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu în Parlament

Ancheta parlamentară vizează întâlnirea din 14 august dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, desfășurată în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Comisia pentru Constituționalitate a primit atribuții de comisie de anchetă pentru a clarifica natura, scopul și împrejurările discuției. Atât Bolojan, cât și Tănăsescu au susținut că întrevederea a avut caracter instituțional și că nu a avut legătură cu dosarele aflate pe agenda Curții Constituționale.

Plenul Senatului a aprobat ancheta pe 24 august, iar primele audieri au avut loc pe 8 septembrie. Atunci au fost prezentate inclusiv imagini cu sosirea și plecarea celor doi de la întâlnirea din 14 august. Ilie Bolojan nu s-a prezentat, iar Simina Tănăsescu a transmis la acel moment că ar putea participa după 11 septembrie. Pe 15 septembrie, cei doi au lipsit din nou și au fost reinvitați pentru ședința din 22 septembrie.

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