Sorin Grindeanu, despre viitorul politic al lui Călin Georgescu. Ce spune liderul PSD după reținerea de către DIICOT

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 21 sept. 2026, 21:10

Liderul PSD Sorin Grindeanu a comentat situația lui Călin Georgescu, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut pentru 24 de ore, în urma unei zile în care a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii efectuau percheziții.

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