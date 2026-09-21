Sorin Grindeanu, despre viitorul politic al lui Călin Georgescu. Ce spune liderul PSD după reținerea de către DIICOT

Liderul PSD Sorin Grindeanu a comentat situația lui Călin Georgescu, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut pentru 24 de ore, în urma unei zile în care a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii efectuau percheziții.
Liderul PSD Sorin Grindeanu a comentat cazul lui Călin Georgescu după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut pentru 24 de ore. Georgescu fusese ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii efectuau percheziții.
Întrebat, în cadrul unui interviu tv, despre situația lui Călin Georgescu, Sorin Grindeanu a precizat că nu dorește să se substituie Justiției și că nu vrea să stabilească dacă acesta este vinovat sau nevinovat. Liderul PSD a amintit că a evitat să formuleze verdicte și în alte cazuri în care au fost implicați oameni politici.
Ce spune Sorin Grindeanu despre viitorul politic al lui Georgescu
Sorin Grindeanu a legat viitorul politic al fostului candidat de evoluția acuzațiilor formulate de procurorii DIICOT.
„Dacă lucrurile se dovedesc a fi așa cum spun procurorii DIICOT și cum am făcut în presă evident, da. Dar mă feresc să dau eu verdicte. Nu am dat verdicte nici când l-au luat pe Ciprian Ciucu și l-au acuzat, n-am dat verdicte nici când s-a aprins lumina în cămară și au găsit-o pe doamna Trăilă, nu am dat verdicte nici după ce au fost alte cazuri de acest tip. Dar dacă se va se dovedi a fi vinovat, Călin Georgescu, evident, este scos din politică”, a spus el.
Scenariul privind structurile vechi și plecarea în Italia
Sorin Grindeanu a vorbit și despre un scenariu pe care, potrivit declarațiilor sale, l-a auzit în ultimii doi ani. Acesta vizează presupusa promovare a lui Călin Georgescu de către structuri vechi, despre care se spune că ar avea legături cu regimul de dinainte de 1989 sau cu perioada imediat următoare Revoluției.
„Am auzit acest scenariu în ultimii doi ani cum că Călin Georgescu a fost promovat și este produsul unor structuri vechi care au mai degrabă cu regimul de dinainte de 89 sau cu anii imediat de după Revoluție. Pare că există un soi de rețea de acest tip. Nu am dovezi.
Cred că cine l-a acuzat în diverse dosare trebuie să producă aceste dovezi. Legat de fuga în Italia, pe mine mă miră următorul lucru: toți domnii ăștia care par că au vreun fel de legătură cu Rusia nu vor să fugă la Vladivostok sau Novosibirisk sau prin Siberia, ci prin Italia. E doar o observație.
Cert e că suntem într-o situație în care dacă se vor dovedi a fi adevărate aceste lucruri, evident Călin Georgescu iese din politică”, a încheiat Sorin Grindeanu acest subiect.