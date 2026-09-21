Kelemen Hunor, despre următoarea mutare a UDMR. Ce se întâmplă dacă Guvernul nu are cele 233 de voturi

Publicat 21 sept. 2026, 17:35 Actualizat 21 sept. 2026, 17:45

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că formațiunile rămase din vechea coaliție nu dispun în acest moment de majoritatea necesară pentru învestirea unui Guvern. Liderul UDMR a precizat că sunt necesare 233 de voturi, iar actualul sprijin parlamentar este mult sub acest prag.

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