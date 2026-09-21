Kelemen Hunor, despre următoarea mutare a UDMR. Ce se întâmplă dacă Guvernul nu are cele 233 de voturi

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că formațiunile rămase din vechea coaliție nu dispun în acest moment de majoritatea necesară pentru învestirea unui Guvern. Liderul UDMR a precizat că sunt necesare 233 de voturi, iar actualul sprijin parlamentar este mult sub acest prag.
Kelemen Hunor a anunțat că UDMR va continua discuțiile cu PNL și USR, precum și consultările privind programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Formațiunea urmează să aibă o ședință în care va decide cum va continua.
UDMR continuă discuțiile cu PNL și USR
Liderul UDMR a spus că, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru formarea Guvernului, au avut loc mai multe discuții atât în interiorul formațiunii, cât și cu principalii actori implicați în negocieri.
„Am avut câteva discuții, în aceste zile, după desemnarea domnului Siegfried Mureșan pentru a forma guvern. Am avut discuții cu colegii mei săptămâna trecută. Am avut discuții cu domnul Mureșan, cu domnul Bolojan, cu domnul Fritz. Continuăm aceste discuții. Vom avea o ședință probabil mâine după-amiază și noi, o ședință formală în care vom lua o decizie despre cum vom continua. Important este că în acest moment ceea ce a rămas din vechea coaliție, după decizia colegilor de la PSD, nu are o majoritate. E foarte departe de a avea 233 de voturi pentru desemnare”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.
UDMR urmează să analizeze programul de guvernare și răspunsurile oferite de premierul desemnat la mai multe teme considerate importante pentru viitoarea guvernare.
„Sigur, vom continua discuțiile în primul rând cu liberalii și cu USR, să vedem programul de guvernare, să vedem ce răspunsuri dă domnul Mureșan la o grămadă de întrebări legate de fiscalitate, de buget, de oameni care au nevoie de ajutor, de programul economic, de programul de dezvoltare, de investiții și alte multe lucruri care trebuie să discutăm înainte de orice și să vedem care ar fi programul cu care domnul Mureșan, desemnat pentru formarea Guvernului, dorește să vină în Parlament.”
Kelemen Hunor vorbește despre scenariul fără 233 de voturi
Președintele UDMR a explicat că o eventuală constatare a faptului că nu există suficiente voturi pentru învestirea Guvernului ar obliga formațiunea să ia o decizie privind continuarea negocierilor.
El a prezentat inclusiv varianta în care premierul desemnat ar renunța la mandat, dacă nu există sprijinul parlamentar necesar, dar a precizat că decizia finală nu îi aparține.
„Sigur, dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, și asta vom afla probabil mult mai târziu, după ce va exista și programul de guvernare, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi - dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament, cu 160 - 170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-un astfel de situație să nu prelungim conflictul, să nu adâncim prăpastia și sugerăm, atâta putem să facem, să depună mandatul domnului Mureșan. Dacă domnul Mureșan consideră că trebuie să meargă până la capăt, adică până la vot în Parlament, atunci și noi trebuie să luăm o decizie ce vom face. Eu aș prefera să nu adâncim criza, să nu prelungim timpul, să nu adâncim prăpastia, dar nu depinde de mine”, a subliniat Kelemen Hunor.
Liderul UDMR a arătat că formațiunea va lua în calcul evoluția negocierilor și conținutul programului de guvernare înainte de a stabili poziția finală.
UDMR vrea o soluție înaintea votului din Parlament
Kelemen Hunor a spus că nu consideră util ca parlamentarii să ajungă la un vot de învestire în condițiile în care nu există numărul necesar de voturi. În acest moment, negocierile nu au avansat suficient pentru ca formațiunea să poată indica o soluție finală.
„Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd, doar ca sa avem mai puține voturi decât necesită investirea Guvernului. Cam aici suntem în acest moment cu discuțiile. Nu am avansat, nu am deschis nicio altă discuție și vom avea întâlniri în seara asta, probabil mâine continuăm discuțiile să vedem în primul rând programul, să vedem în primele rând care sunt acele puncte cardinale cu care se poate veni în fața Parlamentului, în fața comisiilor reunite și apoi în fața Parlamentului”, a transmis liderul UDMR.