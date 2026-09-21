Claudiu Năsui a demisionat din Parlamentul României după numirea sa ca ministru în Republica Moldova

Claudiu Năsui și-a înaintat demisia din funcția de deputat, după ce a fost numit ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în Guvernul Republicii Moldova. USR a transmis Camerei Deputaților că următorul candidat de pe lista partidului este Mihai-Alexandru Badea.
Claudiu Năsui și-a înaintat luni demisia din calitatea de deputat în Parlamentul României, după ce a fost numit ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în Guvernul Republicii Moldova. Năsui a invocat starea de incompatibilitate apărută odată cu preluarea funcției de la Chișinău. Numirea sa în Guvernul Republicii Moldova a avut loc la finalul lunii august.
În scrisoarea transmisă conducerii Camerei Deputaților, acesta explică motivul renunțării la mandatul parlamentar.
„Vă înaintez prezenta demisie din calitatea de deputat în Parlamentul României. Prezenta decizie reprezintă exercitarea opțiunii mele legale de renunțare la mandatul parlamentar în urma notificării transmise Biroului Permanent cu privire la starea de incompatibilitate intervenită ca urmare a numirii mele în funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării în cadrul Guvernului Republicii Moldova”, se arată în documentul transmis de Claudiu Năsui.
Claudiu Năsui a preluat funcția de ministru la Chișinău
Claudiu Năsui a depus jurământul pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova pe 28 august. Ulterior, acesta a făcut demersurile pentru renunțarea la mandatul de deputat din Parlamentul României. Tot luni, USR a informat Secretariatul General al Camerei Deputaților cu privire la persoana aflată în continuare pe lista de candidați a partidului pentru circumscripția București.
„Următoarea persoană pe lista de candidați al USR (Uniunea Salvați România) pentru Camera Deputaților din Parlamentul României, în circumscripția electorală nr. 42 București din data de 1 decembrie 2024 și care este membru al Partidului Uniunea Salvați România, este domnul Badea Mihai-Alexandru”, a transmis USR.
Mihai-Alexandru Badea este avocat în Baroul București și a mai fost deputat USR de București în legislatura 2020-2024. El este primul supleant de pe lista formațiunii pentru această circumscripție, iar ocuparea locului vacant se face după parcurgerea procedurilor parlamentare.
Cine este Mihai-Alexandru Badea
Mihai Badea s-a înscris în USR Sector 1 în 2016 și a fost implicat în campania „Fără Penali în Funcții Publice”, unde a ocupat funcțiile de președinte al comitetului de inițiativă și coordonator juridic al proiectului. În legislatura 2020-2024, acesta a activat inclusiv în domeniul juridic și a fost implicat în redactarea unor inițiative legislative și a unor sesizări adresate Curții Constituționale.