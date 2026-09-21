Claudiu Năsui a demisionat din Parlamentul României după numirea sa ca ministru în Republica Moldova

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 sept. 2026, 14:57

Claudiu Năsui și-a înaintat demisia din funcția de deputat, după ce a fost numit ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în Guvernul Republicii Moldova. USR a transmis Camerei Deputaților că următorul candidat de pe lista partidului este Mihai-Alexandru Badea.

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