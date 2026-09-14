Rompetrol Downstream deschide primele stații de carburanți de pe Autostrada Transilvania (A3)

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 17:13

Rompetrol Downstream a deschis astăzi primele stații de carburanți de pe Autostrada Transilvania (A3), în zona kilometrului 8+400 (stânga/dreapta). Acestea sunt situate în zona localității Sânpaul, la doar 20 de kilometri de orașul Târgu Mureș și marchează o premieră pentru infrastructura de profil de pe acest coridor rutier.

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