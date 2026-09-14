Rompetrol Downstream deschide primele stații de carburanți de pe Autostrada Transilvania (A3)

Rompetrol Downstream a deschis astăzi primele stații de carburanți de pe Autostrada Transilvania (A3), în zona kilometrului 8+400 (stânga/dreapta). Acestea sunt situate în zona localității Sânpaul, la doar 20 de kilometri de orașul Târgu Mureș și marchează o premieră pentru infrastructura de profil de pe acest coridor rutier.
„Rompetrol marchează o premieră prin deschiderea primelor stații de carburanți de pe autostrada A3. Urmărim o expansiune strategică în România și ne consolidăm poziția Rompetrol Downstream ca o companie aproape de clienți, care răspunde direct nevoilor și așteptărilor lor de mobilitate de-a lungul unui coridor rutier important. Vom continua în această direcție și vom oferi pe piață spații complet adaptate cerințelor moderne, unde clienții vor găsi nu doar carburanți de înaltă performanță, ci și zone de servicii complete”, a declarat Arman Kalabayev, Director General al Rompetrol Downstream.
Cele două noi unități, construite în urma unei investiții de circa 4,8 milioane de dolari, funcționează în spațiile de servicii de pe Autostrada A3, Tronson Câmpia Turzii - Tg. Mureș, în baza unui contract de concesiune de servicii încheiat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
„Finalizarea acestor noi stații de alimentare de pe Autostrada A3 completează cele 12 stații deschise în 2023 pe Autostrada A1 Nădlac–Sibiu. Strategia noastră de dezvoltare rămâne concentrată pe extinderea prezenței la nivel național, valorificând oportunitățile din segmentul de distribuție al României”, a adăugat Laurențiu Colțănel, Director Planificare și Dezvoltare Rețea în cadrul KMG International.
Fiecare benzinărie dispune de o suprafață de 271 de metri pătrați și integrează conceptul premium gastronomic și de retail, fiind proiectată pe baza modelului lansat de companie în premieră în 2023 pentru spațiile de servicii de pe autostrăzi. Deschiderea punctelor de la Sânpaul a generat peste 30 de noi locuri de muncă în județul Mureș.
Noile locații pun la dispoziția clienților soluții complexe de alimentare și facilități de tranzit. Zona de alimentare este dotată cu 3 pompe multiprodus, o pompă de mare viteză, una cu AdBlue, skid GPL și patru puncte de încărcare electrică rapidă. Infrastructura include și 42 de locuri de parcare destinate autoturismelor și 11 locuri pentru vehiculele de mare tonaj în fiecare spațiu de servicii.
Inaugurarea celor două unități din județul Mureș, unde Rompetrol Downstream mai operează alte 9 puncte de distribuție (în Târgu Mureș, Sighișoara, Reghin sau Luduș), face parte dintr-un program de expansiune corelat la nivel național.
Compania și-a propus să deschidă alte 4 stații noi în perioada următoare pe variantele ocolitoare ale municipiilor Brașov și Suceava.
Lucrările de construcție au fost finalizate pentru două stații situate pe varianta ocolitoare a municipiului Suceava, respectiv Suceava–Ipotești (DN2) și Suceava–Șcheia. La nivelul județului, rețeaua cuprinde peste 20 de locații de retail. În mod similar, alte două noi facilități de distribuție, aflate pe varianta ocolitoare a municipiului Brașov, se află în prezent în procesul de avizare și recepție, acestea urmând să se adauge celor 18 locații existente în județ (stații Rompetrol, Partner, Express și LPG).
La finele lunii iunie 2026, Rompetrol Downstream opera la nivel național o rețea de distribuție formată din 1.208 puncte de comercializare a carburanților, incluzând stații proprii și partenere, unități mobile (Expres), precum și baze interne, cu capacități de stocare de 9 și 20 de metri cubi. Aceste unități sunt utilizate direct de clienți la locurile de operare, precum baze logistice, șantiere de construcții, ferme și flote auto.
Acestea sunt susținute de 6 depozite de carburanți localizate în Arad, Craiova, Mogoșoaia, Șimleu Silvaniei, Vatra Dornei și Zărnești, care asigură acoperirea la nivel național și fluxuri logistice eficiente. Rețeaua include și segmentul de gaz petrolier lichefiat (GPL), cu peste 280 de skiduri GPL, aproximativ 7.000 de puncte de distribuție pentru butelii GPL și trei depozite GPL, în Bacău, Arad și Pantelimon, cu o capacitate totală de 60.000 de tone pe an.
Despre Rompetrol Downstream
Rompetrol Downstream este divizia de retail a Grupului KMG International în România.
Compania completează expertiza și tradiția Grupului în domeniul rafinării cu o rețea extinsă de distribuție și concepte moderne de retail, oferind clienților carburanți de înaltă calitate produși la rafinăria Petromidia - cea mai mare rafinărie din România, precum și o gamă extinsă de servicii și produse premium.
Prin diversificarea continuă a portofoliului, de la introducerea în premieră a stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice în 2017 și integrarea panourilor solare, până la deschiderea a 12 noi centre de servicii pe autostrada A1 în 2023, care a marcat lansarea oficială a noului concept extins de retail sub marca „hei”, precum și implementarea la nivel național a serviciului de retragere numerar „CashBack”, fără comision, punctele Rompetrol au evoluat constant, devenind adevărate hub-uri de servicii și furnizori de energie pentru clienți.