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Social· 1 min citire
Terenurile invadate de ambrozie din București, luate la control. Amenzi de până la 20.000 de lei
Ambrozie/ Profimedia
Publicat14 sept. 2026, 08:31
SursăRealitatea PLUS
Amenzi uriașe pentru cei care lasă ambrozia să se răspândească. Proprietarii terenurilor lăsate în paragină riscă amenzi de până la 20 de mii de lei, dacă permit ambroziei să se extindă. În București, polițiștii locali au descoperit sute de terenuri invadate de această plantă.
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