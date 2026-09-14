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Terenurile invadate de ambrozie din București, luate la control. Amenzi de până la 20.000 de lei

Ambrozie/ Profimedia

Ambrozie/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 sept. 2026, 08:31
SursăRealitatea PLUS

Amenzi uriașe pentru cei care lasă ambrozia să se răspândească. Proprietarii terenurilor lăsate în paragină riscă amenzi de până la 20 de mii de lei, dacă permit ambroziei să se extindă. În București, polițiștii locali au descoperit sute de terenuri invadate de această plantă.

Legea îi obligă pe proprietari să o distrugă înainte să înflorească și să elibereze polen. În sectorul 6, au fost identificate 153 de terenuri cu ambrozie, iar 11 proprietari au fost deja sancționați, cu amenzi de până la 38 de mii de lei.

În Sectorul 4, autoritățile au descoperit că sunt peste 300 de terenuri cu ambrozie. Un sfert dintre ele au rămas necurățate, iar proprietarii vor fi amendați.

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