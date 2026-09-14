Terenurile invadate de ambrozie din București, luate la control. Amenzi de până la 20.000 de lei

Publicat 14 sept. 2026, 08:31 Sursă Realitatea PLUS

Amenzi uriașe pentru cei care lasă ambrozia să se răspândească. Proprietarii terenurilor lăsate în paragină riscă amenzi de până la 20 de mii de lei, dacă permit ambroziei să se extindă. În București, polițiștii locali au descoperit sute de terenuri invadate de această plantă.

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