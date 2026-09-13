O pistă de biciclete de 120.000 de euro din Iași se termină în șanț. Drumul e neasfaltat, iar găinile se plimbă pe investiția costisitoare

În comuna Șcheia din județul Iași, o investiție de 120.000 de euro într-o pistă de biciclete ridică semne de întrebare în condițiile în care localitatea încă nu are apă, canalizare și drumuri asfaltate. Pista are 2,4 kilometri, a fost construită de-a lungul unui drum de pământ și, în anumite zone, se termină chiar în șanț.
În jurul pistei se află un drum de țară neasfaltat. Mai mult, traseul a fost amenajat astfel încât să ducă spre o biserică și două cimitire, iar unele porțiuni ale construcției prezintă probleme de amplasare și proiectare.
În loc să fie folosită intens de bicicliști, pista a ajuns să fie traversată și de găini.
Pista de biciclete a costat 120.000 de euro
Primăria din Șcheia a cheltuit 120.000 de euro pentru realizarea pistei de biciclete, iar pentru consultanță a fost plătită separat suma de 72.000 de lei.
Investiția se întinde pe 2,4 kilometri și a fost realizată de-a lungul unui drum care nu este asfaltat, în timp ce comuna se confruntă în continuare cu lipsa unor infrastructuri de bază precum rețeaua de apă și canalizarea.
Una dintre problemele care ies în evidență este chiar modul în care se termină traseul. Într-o anumită zonă, pista se oprește brusc în șanț, fără să ofere o continuare firească pentru bicicliști.pn
O porțiune ajunge direct în șanț
Problemele pistei nu se rezumă la faptul că este construită lângă un drum neasfaltat. Proiectul ar avea și mai multe deficiențe de proiectare, iar una dintre porțiuni se termină pur și simplu în șanț.
Câțiva metri din traseu ajung direct în această zonă, ceea ce face imposibilă continuarea normală a deplasării pe bicicletă.
O altă bucată a pistei a fost construită ulterior, însă traseul acesteia duce către un cimitir. În acest fel, una dintre direcțiile oferite de pista din comuna Șcheia este către zona în care se află cimitirele și biserica.
Investiția a ajuns astfel să fie remarcată nu doar prin valoarea sa, ci și prin felul în care pista se integrează în infrastructura existentă a localității.
În comună sunt aproximativ 3.000 de locuitori
Șcheia este o comună din județul Iași cu aproximativ 3.000 de locuitori. Dintre aceștia, în jur de 450 sunt elevi.
O parte dintre localnici spun însă că nu au biciclete și, implicit, că nu există un număr mare de persoane care să folosească o asemenea infrastructură.
Proiectul pistei de biciclete a fost realizat în urmă cu aproximativ 3-4 ani, iar ulterior autoritățile locale au primit finanțarea prin PNRR.
În timp ce unii dintre locuitori critică utilitatea investiției în raport cu problemele de infrastructură ale comunei, există și localnici care apreciază inițiativa primarului.
Primarul vrea mai multe investiții
Primarul a precizat că administrația locală are în vedere și alte investiții pentru comună, însă în acest moment nu există bani pentru realizarea lor.
Printre proiectele menționate de edil se află asfaltarea unor drumuri, pentru care există un proiect de 5 kilometri și 700 de metri depus la Compania Națională de Investiții, precum și extinderea rețelei de apă și canalizare.
În cazul proiectului de apă și canalizare, aproximativ 50% din lucrări sunt deja executate, potrivit declarației primarului.