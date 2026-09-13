Tolea Ciumac, reținut după ce a bătut un bărbat în Centrul Vechi. SURSE: Victima e „Dani Spartanul” VIDEO

Tolea Ciumac a fost reținut pentru 24 de ore după ce s-a bătut cu un bărbat în Centrul Vechi din Capitală. Fostul luptător de k1 a fost identificat după imaginile de pe camerele de supraveghere. Ambii bărbați au ajuns la audieri.
Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și va ajunge în fața magistraților
UPDATE- "La data de 12 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Secției 27 Poliție s-au sesizat din oficiu, ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini video, în care se observă faptul că doi bărbați s-ar fi agresat fizic, în fața unui local din Centrul Vechi al Capitalei.
Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, inițial, între cei doi bărbați ar fi avut loc o agresiune reciprocă, conflictul escaladând ulterior, context în care unul dintre aceștia ar fi continuat să îl lovească în mod repetat pe celălalt.
În urma activităților desfășurate, cele două persoane implicate în incident au fost identificate, respectiv atât persoana bănuită de comiterea agresiunii, cât și persoana vătămată.
Ulterior, cei doi bărbați au fost conduși la sediul Secției 27 Poliție, în vederea efectuării verificărilor și a activităților procedurale.
În contextul audierilor, persoana vătămată a declarat că nu dorește să formuleze plângere.
În urma activităților specifice desfășurate, față de persoana bănuită de comiterea faptelor a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Persoana în cauză urmează a fi prezentată magistraților, cu propunere legală.
Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", au transmis, duminică, reprezentanții Poliției Capitalei.
SURSE: „Dani Spartanul”, victima agresiunii
Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, persoana agresată în incidentul din Centrul Vechi ar fi Tîncu Dan, cunoscut drept „Dani Spartanul”. Acesta nu a dorit să formuleze plângere împotriva lui Tolea Ciumac și ar fi refuzat să meargă la INML pentru examinare medico-legală.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Înainte de incident, Tolea s-a filmat în timp ce glumea cu un prieten cum că victima venise să îl bată. Oamenii legii au intervenit imediat iar fostul luptător va ajunge în fața magistraților.
De-a lungul timpului, Tolea Ciumac a avut o mulțime de probleme cu legea. Printre cele mai recente este cea din luna iunie a anului trecut când a pierdut definitiv un proces intentat Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Mureș, prin care încerca să anuleze o amendă de circulație.