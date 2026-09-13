Tolea Ciumac, reținut după ce a bătut un bărbat în Centrul Vechi. SURSE: Victima e „Dani Spartanul” VIDEO

Publicat 13 sept. 2026, 10:45 Actualizat 13 sept. 2026, 11:00 Sursă Realitatea PLUS

Tolea Ciumac a fost reținut pentru 24 de ore după ce s-a bătut cu un bărbat în Centrul Vechi din Capitală. Fostul luptător de k1 a fost identificat după imaginile de pe camerele de supraveghere. Ambii bărbați au ajuns la audieri.

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