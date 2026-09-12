Un star pop din Grecia a murit în timpul unei proceduri anti-îmbătrânire. Ce s-a întâmplat în clinica din Atena

Cântărețul grec Giorgos Mazonakis a murit miercuri, 9 septembrie 2026, la vârsta de 54 de ani, după ce i s-a făcut rău într-un cabinet medical privat din cartierul Kolonaki, Atena. Incidentul s-a produs în jurul orei 16:30, în timpul unei proceduri medicale.
Artistul se afla într-o clinică privată pentru o procedură de schimb plasmatic, cunoscută drept plasmafereză. Tratamentul este folosit pentru eliminarea anumitor substanțe nocive din sânge, însă în ultimii ani procedura a ajuns să fie utilizată și în unele clinici ca metodă asociată cu anti-îmbătrânirea și terapiile de longevitate.
Procedura medicală în timpul căreia artistului i s-a făcut rău
Potrivit informațiilor prezentate despre caz, Mazonakis a suferit un stop cardiac în timpul procedurii de schimb plasmatic. Plasmafereza a fost concepută inițial pentru tratarea unor afecțiuni precum scleroza multiplă.
În ultimii ani, această procedură a devenit tot mai prezentă și în zona tratamentelor promovate pentru anti-îmbătrânire și longevitate, potrivit Malay Mail.
Cazul a readus în atenție și modul în care sunt reglementate clinicile care oferă astfel de servicii în Grecia.
Ministrul grec al Sănătății, Adonis Georgiadis, a afirmat că legislația privind clinicile de anti-îmbătrânire se află într-o „zonă gri”, iar reglementările urmează să fie reevaluate.
„În prezent nu există un cadru”, a declarat Georgiadis la Action24 TV, explicând că acest domeniu a evoluat mai rapid decât legislația.
Medicii susțin că procedura nu începuse
Cei doi medici care au efectuat procedura, un cuplu, resping acuzațiile privind responsabilitatea lor pentru moartea artistului. Aceștia susțin că Mazonakis și-ar fi pierdut cunoștința înainte ca tratamentul să înceapă.
Mai mulți oficiali greci au afirmat însă că plasmafereza este o procedură complexă, care implică anumite riscuri și necesită o echipă medicală completă. Potrivit acestora, intervenția nu ar trebui realizată într-un cabinet medical privat.
Ministrul Sănătății a fost categoric în privința situației clinicii în care se afla artistul.
„Este absolut sigur că activitatea era ilegală”, a declarat Georgiadis pentru televiziunea publică ERT.
Ministrul a precizat că procedura este interzisă în afara mediului spitalicesc și că unitatea medicală respectivă deținea doar o licență pentru practica în domeniul patologiei.
Avocatul celor doi medici, Nikos Agapinos, a contestat însă această poziție și a susținut că unitatea funcționa legal.
„O clinică legală, cu echipamente înregistrate corespunzător”, a declarat avocatul despre cabinetul în care a avut loc intervenția.
Medicii au fost reținuți după audieri
Cei doi medici au fost eliberați inițial după audierile desfășurate miercuri. Joi, însă, poliția i-a reținut din nou, după ce anchetatorii ar fi identificat neconcordanțe în declarațiile lor.
Informațiile preliminare din anchetă indică faptul că Mazonakis ar fi început deja procedura în momentul în care și-a pierdut cunoștința. Această variantă contrazice declarațiile inițiale ale celor doi medici, care susțineau că artistul s-a prăbușit înainte de începerea tratamentului.
Giorgos Mazonakis urma să susțină un concert la Atena
Giorgos Mazonakis era unul dintre cei mai cunoscuți artiști pop din Grecia. Cântărețul a avut zeci de hituri și albume de platină pe parcursul unei cariere care s-a întins pe mai mult de trei decenii.
Artistul urma să susțină pe 20 septembrie, la Atena, un concert retrospectiv dedicat carierei sale. Moartea sa a survenit cu doar câteva zile înainte de eveniment.