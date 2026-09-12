Un star pop din Grecia a murit în timpul unei proceduri anti-îmbătrânire. Ce s-a întâmplat în clinica din Atena

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 17:16

Cântărețul grec Giorgos Mazonakis a murit miercuri, 9 septembrie 2026, la vârsta de 54 de ani, după ce i s-a făcut rău într-un cabinet medical privat din cartierul Kolonaki, Atena. Incidentul s-a produs în jurul orei 16:30, în timpul unei proceduri medicale.

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