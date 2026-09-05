Putin ar fi ordonat o încetare timp de trei zile a atacurilor asupra Kievului! Totul, în timp ce dictatorul de la Kremlin are întâlniri programate cu emisarii lui Donald Trump.
Președintele rus Vladimir Putin a dispus o oprire temporară de trei zile a atacurilor asupra capitalei ucrainene Kiev, începând de astăzi, potrivit unor relatări ale presei ruse citate de Al Jazeera. Anunțul vine chiar în perioada în care emisarii speciali american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, se află la Moscova pentru noi runde de discuții cu oficialii ruși pe marginea planului de pace pentru Ucraina.
Cei doi trimiși ai Casei Albe au jucat în ultimul an un rol central în negocierile dintre Washington, Moscova și Chiev, făcând mai multe deplasări în capitala rusă pentru a media un acord care să pună capăt războiului, gestul anunțat acum de Putin păcător.
pare menit să creeze un climat favorabil negocierilor aflate în plină desfășurare, într-un moment în care presiunea diplomatică americană asupra ambelor părții s-a intensificat. Este important de subliniat totuși că, deocamdată, informația provine exclusiv din surse rusești preluată de Algeazira, nu a fost confirmată oficial nici de Kremlin până într-un comunicat separat, dar nici de Casa Albă până în acest moment.
Iată că totuși au existat precedente similare, precum pauza de o săptămână anunțată în luna ianuarie, motivată atunci de valul de ger extrem din regiune. Vedem că au arătat că astfel de angajamente ale Moscovei au fost totuși respectate parțial și au avut de multe ori o miză mai degrabă simbolică și diplomatică decât una strictă umanitară. Rămâne de văzut, bineînțeles, dacă această pauză va fi confirmată oficială și dacă va fi urmată de un progres concret în negocierile purtate la Moscova.