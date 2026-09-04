Oana Gheorghiu distribuie propagandă politică pentru Bolojan

Publicat 4 sept. 2026, 20:47 Actualizat 4 sept. 2026, 20:51 Sursă Realitatea PLUS

Oana Gheorghiu a început să distribuie propagandă politică pe rețelele sociale! Vicepremierul din tabăra lui Bolojan a postat pe pagina sa o secvență din serialul „Las Fierbinți” în care prefectul și primarul discută despre căderea Guvernului și fac trimitere la actualele personaje de pe scena politică. De altfel, scenariștii din echipa serialului nu ar fi la prima trimitere către vârful puterii. Cel mai lăudat a fost și este premierul Ilie Bolojan. Serialul a ajuns deja în atenția CNA.

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