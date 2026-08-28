Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Oana Gheorghiu sfidează criticile privind scandalul cu Bolojan și aruncă vina pe PSD: ”S-au facut că plouă”
FOTO: Arhivă
Publicat28 aug. 2026, 09:28
SursăRealitatea PLUS
Scandalul legii salarizării continuă. Vicepremierul Oana Gheorghiu acuză PSD că a blocat proiectul noii legi a salarizării bugetarilor, susținând că măsura ar fi permis creșteri salariale pentru aproximativ două treimi dintre angajații din sectorul public
Citește și
- 23:41România a cerut Ucrainei să cruțe navele care aduc petrol n rafinăria românească. Intervenția pe lângă autoritățile de la Kiev, explicată de Nicușor Dan
- 23:10Nicușor Dan, despre Legea salarizării: „Nu am garanția” că va fi adoptată până la sfârșitul anului
- 22:40Nicușor Dan reia consultările pentru Guvern pe 1 septembrie: „Este o urgență să avem stabilitate”. Ce spune despre noul premier
- 22:20Nicușor Dan anunță ce se schimbă pentru România în relația cu Moldova și Ucraina. Ce a discutat cu Maia Sandu
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News