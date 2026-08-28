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Politica· 1 min citire

Oana Gheorghiu sfidează criticile privind scandalul cu Bolojan și aruncă vina pe PSD: ”S-au facut că plouă”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 aug. 2026, 09:28
SursăRealitatea PLUS

Scandalul legii salarizării continuă. Vicepremierul Oana Gheorghiu acuză PSD că a blocat proiectul noii legi a salarizării bugetarilor, susținând că măsura ar fi permis creșteri salariale pentru aproximativ două treimi dintre angajații din sectorul public

Oana Gheorghiu, atac dur la adresa PSD

”PSD a deținut portofoliul Ministerului Muncii timp de 4 ani și jumătate. 3 miniștri PSD s-au făcut că plouă pe acest subiect timp de 4 ani și jumătate. În tot acest timp, PSD n-a prezentat public niciun proiect de lege. PSD n-a organizat nicio consultare publică cu sindicatele. Dacă PSD voia să muncească pentru România, atunci am fi avut legea salarizării adoptată încă din 2022”, a scris vicepremierul Oana Gheorgiu, pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, ea a susținut că ”România pierde 770 milioane Euro necesare pentru însănătoșirea găurii economice lăsate de guvernările populiste PSD din anii trecuți”.

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