Oana Gheorghiu sfidează criticile privind scandalul cu Bolojan și aruncă vina pe PSD: ”S-au facut că plouă”

Publicat 28 aug. 2026, 09:28 Sursă Realitatea PLUS

Scandalul legii salarizării continuă. Vicepremierul Oana Gheorghiu acuză PSD că a blocat proiectul noii legi a salarizării bugetarilor, susținând că măsura ar fi permis creșteri salariale pentru aproximativ două treimi dintre angajații din sectorul public

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