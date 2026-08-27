Maia Sandu laudă sprijinul României pentru Republica Moldova: „A fost lângă noi la fiecare cumpănă”

Publicat 27 aug. 2026, 21:01 Actualizat 31 aug. 2026, 08:51

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat joi, 27 august 2026, că România a sprijinit constant Chișinăul de la proclamarea independenței și a comparat acest ajutor cu gestul firesc făcut între membri ai aceleiași familii.

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